Vietnam estará en ronda final de Campeonato Asiático de Fútbol Femenino sub-17

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La selección nacional femenina de fútbol sub-17 de Vietnam conquistó su boleto a la ronda final del Campeonato Asiático de la categoría en 2026, tras ganar 1-0 a su rival de Hong Kong (China).



Imagen del partido. (Fuente: VNA)



En el juego desarrollado en el estadio de Binh Duong, Ciudad Ho Chi Minh, las anfitrionas aplicaron la táctica de ataque desde el principio y aunque crearon numerosas oportunidades de gol en los primeros 45 minutos, no pudieron aprovecharlas.



Al entrar en la segunda mitad, mantuvieron la presión y lograron el gol decisivo en el minuto 66, gracias a un disparo de corta distancia de Hai Yen.



En la ronda de clasificación, Vietnam se encontró en la tabla D junto con Guam y Hong Kong (China). Con anterioridad, el equipo de la nación indochina venció 5-0 a su rival de Guam.



Tal éxito no sólo demuestra el notable progreso del fútbol juvenil femenino vietnamita, sino que también es una señal positiva para las tareas de formación de jugadoras futuras, encaminándose hacia el objetivo de mantener la sólida posición del fútbol femenino del país sudesteasiático en el ámbito continental./.