Vietnam establece mecanismos especiales para atraer talento en tecnología

Hanoi (VNA)- Para atraer trabajadores talentosos a Vietnam, especialmente a los expertos de primer nivel en ciencia y tecnología, se requiere un avance no solo en los mecanismos y políticas, sino también en el enfoque administrativo.



El 11 de febrero, e l primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, presidió una conferencia sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y los recursos humanos de alta calidad para promover el crecimiento económico. Foto: Duong Giang-VNA



En la reunión de revisión del trabajo en los primeros seis meses del año, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instruyó al Ministerio de Interior y a los Ministerios relacionados para desarrollar y aprobar mecanismos y políticas que atraigan talento en áreas de alta tecnología como la inteligencia artificial, los semiconductores y los nuevos materiales.



El objetivo es atraer al menos a 100 expertos internacionales al país indochino, con la meta de completarlo para agosto de 2025.



Este compromiso no solo refleja la determinación del Gobierno, sino que también exige un sistema de incentivos excepcional, como salarios más altos, apoyo en la vivienda y un entorno competitivo de trabajo.



El ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, destacó que aunque el personal de investigación local puede resolver aproximadamente el 20% de las demandas, el 80% restante requiere colaboración internacional.



Vietnam enfrenta grandes desafíos, como el crecimiento de dos dígitos, la energía verde y la contaminación ambiental, lo que requiere atraer talento global para un desarrollo sostenible. El Ministro afirmó que Vietnam no puede avanzar significativamente solo con sus recursos internos, sino que debe aprovechar el talento global.



Según la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, las políticas de incentivos especiales están claramente establecidas. Este régimen incluye mecanismos de salarios y bonificaciones excepcionales, apoyo en la vivienda, espacio de vida y, lo más destacado, la exención de impuestos sobre la renta durante 5 años para los profesionales en alta tecnología.



Además, los extranjeros recibirán una tarjeta de residencia temporal por 5 años, la cual puede ser renovada, creando un entorno favorable para su contribución a largo plazo.



Chu Duc Trinh, rector de la Universidad de Tecnología (Universidad Nacional de Hanoi) subrayó que es esencial "usar adecuadamente" a los talentos para maximizar las capacidades de cada individuo.



Esto requiere una estrategia a largo plazo y una estrecha cooperación entre las agencias gubernamentales, universidades y empresas. En particular, es necesario contar con mecanismos flexibles que permitan a las organizaciones descubrir y utilizar talentos que se alineen con sus objetivos, analizó.



Tran Thien Phuc, vicerrector de la Universidad de Ciencia y Tecnología, sugirió que para atraer y retener talento, Vietnam debe construir un ecosistema completo y atractivo. Esto incluye un ambiente de trabajo profesional, políticas de compensación justas e infraestructura moderna.



Más importante aún, es necesario crear una comunidad científica abierta y receptiva, dispuesta a innovar para que los intelectuales talentosos puedan “ejercer su profesión”, no solo “trabajar”.



Tao Duc Thang, presidente de Viettel, también presentó propuestas específicas para atraer talento, que incluyen políticas de apoyo en vivienda, incentivos fiscales sobre ingresos y derechos de propiedad o participación en empresas derivadas de investigaciones. Estos pasos son necesarios para hacer que las políticas sean una realidad y atraer a los principales expertos a trabajar en Vietnam.



Para tener éxito en atraer talento, dijo, Vietnam necesita un mecanismo político coherente y una estrategia a largo plazo. No solo es necesario atraer una cantidad suficiente de talento, sino también maximizar su potencial mediante un entorno de trabajo competitivo, compensaciones justas y mecanismos flexibles. Solo así, Vietnam podrá aprovechar al máximo sus ventajas y desarrollarse de manera sostenible en la era digital./.