Vietnam está dispuesto para proteger a sus ciudadanos en Nepal y Qatar, afirma portavoz

Hanoi (VNA) – La Embajada de Vietnam en la India, concurrente en Nepal, está trabajando de forma estrecha con las autoridades nepalesas para seguir de cerca la situación actual y se han tomado medidas para estar listos ante cualquier situación que pueda afectar a ciudadanos vietnamitas.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. Foto: AN Dang/VNA





Así lo informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante su rueda de prensa ordinaria de la Cancillería efectuada hoy en Hanoi.





Al responder a la pregunta de un periodista sobre la situación de los vietnamitas en Nepal, Pham Thu Hang indicó que actualmente hay unos 250 ciudadanos vietnamitas residiendo en ese país.





Ante los últimos acontecimientos en Nepal, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha instruido a la Embajada en la India a mantenerse atenta a la evolución de los hechos. La Embajada está colaborando con las autoridades locales para evaluar posibles riesgos y garantizar la seguridad de los ciudadanos vietnamitas, señaló.





Hasta la tarde del 11 de septiembre, la embajada confirmó que no se habían reportado ciudadanos vietnamitas afectados por las recientes protestas en Nepal.





En este contexto, el Ministerio recomendó a los vietnamitas en Nepal limitar sus salidas y mantenerse alejados de las zonas de protesta, especialmente en Katmandú y otras áreas de alto riesgo. También les aconsejó seguir las actualizaciones de medios confiables y del sitio web de la embajada, respetar estrictamente las normas de seguridad de las autoridades locales, tomar medidas preventivas para protegerse a ellos y a sus familias, y mantener contacto regular con la embajada.





Asimismo, se desaconsejan los viajes no esenciales a Nepal.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactar a la embajada al +91 7303625588 o llamar a la línea directa de protección ciudadana del ministerio al +84 981848484.





Por otro lado, al ser consultada sobre la postura de Vietnam frente a los recientes ataques aéreos de Israel contra Hamás en Doha, Qatar, y sobre las medidas de protección ciudadana en Medio Oriente, la vocera afirmó que Vietnam condena el uso de la fuerza en violación del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía e integridad territorial de los Estados.





“Hacemos un llamado a todas las partes involucradas a actuar con moderación, evitar acciones que agraven las tensiones, resolver las diferencias mediante vías pacíficas y cumplir estrictamente con el derecho internacional y la Carta de la ONU”, expresó e instó a generar condiciones favorables para negociaciones hacia un alto el fuego completo y duradero en el conflicto entre Israel y Palestina, en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad a nivel regional y global.





En cuanto a la protección de ciudadanos, Pham Thu Hang explicó que tras los incidentes, la Embajada de Vietnam en Qatar se puso de inmediato en contacto con las autoridades locales y con la comunidad vietnamita en ese país para recabar información.





"Según los últimos reportes, no hay ciudadanos vietnamitas afectados", afirmó, y añadió que, siguiendo instrucciones del ministerio, la embajada continúa vigilando la situación y está lista para actuar en caso de que algún ciudadano enfrente dificultades./.