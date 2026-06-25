Vietnam está dispuesto a apoyar a Venezuela tras el terremoto, afirma portavoz

Hanoi (VNA) – Vietnam está dispuesto a brindar el apoyo necesario a Venezuela tras el devastador terremoto que sacudió al país sudamericano la noche del 24 de junio, al tiempo que sigue de cerca la evolución de la situación para garantizar la seguridad de los ciudadanos vietnamitas residentes allí, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

La portavoz de la Cancillería de Vietnam, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Durante la rueda de prensa ordinaria de la Cancillería en Hanoi, la vocera informó de que el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, envió un mensaje de condolencias a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, por el desastre, que dejó importantes pérdidas humanas y materiales.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, quien recientemente realizó una visita oficial a Venezuela, también hizo llegar personalmente sus condolencias a las autoridades venezolanas.

La portavoz afirmó que, sobre la base de la tradicional amistad entre ambos países, Vietnam está dispuesto a ofrecer el apoyo necesario a Venezuela. Asimismo, señaló que la Embajada de Vietnam en Venezuela informó de que los ciudadanos vietnamitas que viven, estudian y trabajan en ese país se encuentran a salvo.

Añadió que la misión diplomática mantiene una estrecha coordinación con las autoridades locales y sigue de cerca la evolución de la situación para adoptar con rapidez las medidas de protección consular necesarias en caso de que algún ciudadano vietnamita resulte afectado.

Se recomienda a los ciudadanos vietnamitas que necesiten asistencia de emergencia comunicarse con la línea directa de protección ciudadana de la Embajada de Vietnam en Venezuela, al +58 424 267 4447, o con la línea directa de protección ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores, disponible las 24 horas, en el número (+84) 981 84 84 84.

En la misma rueda de prensa, Pham Thu Hang también ofreció información actualizada sobre el reciente incendio registrado en el centro comercial Sadovod, en Moscú (Rusia), que afectó a varios establecimientos pertenecientes a ciudadanos vietnamitas.

Según la Embajada de Vietnam en Rusia, funcionarios de la misión diplomática acudieron al lugar inmediatamente después del incidente y coordinaron con la administración del centro comercial la evaluación de los daños y la asistencia a los comerciantes afectados.

Hasta el momento, ya se ha prestado apoyo a los propietarios vietnamitas para que puedan reanudar sus actividades comerciales, indicó la portavoz.

Al responder a una pregunta sobre la audiencia celebrada el 16 de junio ante el Tribunal de Casación de Francia, relacionada con la demanda presentada por la ciudadana franco-vietnamita Tran To Nga contra 14 empresas químicas estadounidenses por el caso del Agente Naranja (AO)/dioxina, la portavoz reiteró la posición constante de Vietnam sobre este asunto.

Aunque la guerra terminó hace décadas, sus graves consecuencias siguen afectando a Vietnam y a su población, incluidos los severos y prolongados daños que continúan sufriendo las víctimas del Agente Naranja/dioxina, afirmó.

Reiteró el apoyo a los esfuerzos de las víctimas del Agente Naranja/dioxina para exigir responsabilidades a las empresas químicas que produjeron y suministraron esta sustancia a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, y para que asuman las consecuencias derivadas de sus actos./.