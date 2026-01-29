Vietnam espera una cooperación más sólida con la Unión Europea, afirma premier

El primer ministro Pham Minh Chinh sostuvo hoy una reunión con el presidente del Consejo Europeo (CE), António Costa, en la que expresó su deseo de fortalecer la cooperación entre Vietnam y la Unión Europea (UE).

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Foto: Duong Giang-VNA

En la cita, Pham Minh Chinh afirmó que la visita reviste una importancia especial, ya que Vietnam y la UE acaban de elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral.

Calificó este avance como un hito histórico que marca una nueva etapa en el desarrollo de los vínculos bilaterales y envía un mensaje contundente de apoyo a la cooperación a nivel regional y global.

El jefe de Gobierno subrayó que Vietnam concede gran importancia al papel y la posición global de la UE y manifestó su interés en profundizar aún más las relaciones con el bloque, uno de los principales socios del país en materia de economía, comercio e inversión, además de un actor pionero en la promoción del desarrollo sostenible, el crecimiento verde, la economía circular, la transformación digital, la energía limpia y el libre comercio.

Al informar sobre el desarrollo socioeconómico de Vietnam, Pham Minh Chinh señaló que, tras 40 años de Doi moi (renovación), el país ha pasado de ser una nación devastada por la guerra y subdesarrollada a una economía en desarrollo, con un PIB de aproximadamente 510 mil millones de dólares, ocupando el puesto 32 a nivel mundial. Las exportaciones vietnamitas han alcanzado casi los 500 mil millones de dólares, respaldadas por 17 acuerdos de libre comercio con socios internacionales, lo que sitúa a Vietnam entre las 20 principales economías del mundo en términos de escala comercial y atractivo para la inversión.

Solo en 2025, el crecimiento del PIB de Vietnam superó el 8,02 %, uno de los más altos de la región y del mundo, mientras se mantuvo la estabilidad macroeconómica, la inflación estuvo bajo control y se aseguraron los principales equilibrios. El PIB per cápita alcanzó los 5.026 dólares, incorporando oficialmente a Vietnam al grupo de países de ingresos medios altos, mientras que el índice nacional de felicidad avanzó 37 posiciones en cinco años.

El premier destacó que, tras el XIV Congreso Nacional del Partido, Vietnam ha entrado en una etapa de aceleración y avances en su desarrollo socioeconómico, centrada en la transformación del modelo de crecimiento, la construcción de un Estado de derecho socialista y la aplicación firme de una política exterior basada en la independencia, la autosuficiencia, el fortalecimiento propio, la paz, la cooperación y el desarrollo, así como en la multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores, junto con la política de defensa de los “cuatro no”.

En relación con la implementación de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE, Pham Minh Chinh propuso intensificar los intercambios y el diálogo de alto nivel, aprovechar plenamente los mecanismos de cooperación existentes y aplicar con rapidez la Declaración Conjunta, con el fin de garantizar que la asociación se desarrolle de manera sustancial, eficaz y profunda.

Reafirmó el compromiso de Vietnam de seguir mejorando el entorno de inversión para facilitar las operaciones de los inversores extranjeros, incluidas las empresas de la UE.

Al agradecer a la UE su apoyo al desarrollo pesquero sostenible de Vietnam, instó al bloque a enviar pronto una delegación de inspección al país para realizar una evaluación objetiva de los esfuerzos serios y eficaces de Vietnam contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), teniendo en cuenta la reciente actualización de la Asociación Estratégica Integral, con el objetivo de levantar cuanto antes la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos del mar vietnamitas.

Asimismo, pidió a la UE que continúe apoyando a Vietnam en la modernización y reestructuración sostenible de su sector pesquero, al tiempo que crea condiciones favorables para que la comunidad vietnamita en Europa contribuya a las sociedades de acogida y fortalezca los vínculos entre Vietnam y los Estados miembros de la UE.

Al felicitar a Vietnam por el exitoso XIV Congreso Nacional del Partido, António Costa expresó su profunda impresión por los amplios logros socioeconómicos del país, especialmente en un contexto de persistentes incertidumbres globales y regionales.

Valoró altamente los objetivos y las estrategias de desarrollo a largo plazo de Vietnam, afirmando que el país es un socio clave de la UE en la región del Indo-Pacífico y dentro de la ASEAN, al tiempo que reiteró el papel de la UE como un socio confiable, comprometido a acompañar y apoyar el proceso de desarrollo vietnamita.

Destacó que el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral abre importantes oportunidades para impulsar el comercio, diversificar los mercados y las cadenas de suministro, desarrollar la economía marítima y promover infraestructuras clave, sentando una base sólida para que ambas partes trabajen juntas hacia un futuro compartido y una cooperación bilateral más sólida.

Ambos líderes acordaron coordinarse estrechamente para garantizar la aplicación efectiva del Tratado de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA), acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam (EVIPA) y promover la cooperación en inversión, comercio, ciencia y tecnología, transición verde, transformación digital, economía marítima, energía limpia y desarrollo de recursos humanos de alta calidad.

También se comprometieron a fortalecer los vínculos entre institutos de investigación, universidades y empresas de ambas partes, con el objetivo de fomentar ecosistemas de innovación y mejorar la participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de valor de alta tecnología de la UE.

En el marco de la cooperación entre la ASEAN y la UE, ambas partes acordaron intensificar la coordinación para avanzar en las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-UE, al tiempo que se aprovechan nuevos motores de crecimiento mediante un enfoque equilibrado e inclusivo, alineado con las prioridades regionales.

Al intercambiar opiniones sobre asuntos internacionales y regionales, compartieron la visión común de promover un entorno pacífico y estable que favorezca el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida.

Reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el respeto del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias conforme a la Carta de las Naciones Unidas, subrayando la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la libertad de navegación y sobrevuelo, y el estado de derecho en el Mar del Este, así como en la región del Indo-Pacífico. /.