Vietnam espera un desarrollo más rápido y sostenible tras el XIV Congreso Nacional del Partido

En el optimista ambiente que rodea al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, funcionarios, militantes y ciudadanos de la provincia survietnamita de Dong Thap expresaron su firme confiwanza y grandes expectativas respecto a las directrices estratégicas y principales decisiones políticas del Partido.

Un tramo de la calle Nguyen Hue, en el barrio de Cao Lanh, provincia de Dong Thap, decorado para celebrar el XIV Congreso Nacional del Partido. (Foto: dongthap.gov.vn)

Consideran que estas constituyen una base sólida y un impulso clave para lograr un desarrollo más rápido y sostenible, tanto a nivel local como nacional, en el futuro cercano.

Tras seguir atentamente los documentos presentados en el XIV Congreso, Nguyen Thi Muoi Hai, secretaria del Comité del Partido y jefa de la aldea de My Thanh, en la comuna de Binh Ninh, destacó su reconocimiento hacia la principal orientación de establecer un nuevo modelo de crecimiento basado en la economía del conocimiento, la economía digital, la economía verde y la economía circular, tal como se describe en el programa de acción del Informe Político.

El informe subraya que el crecimiento debe basarse principalmente en la productividad, la calidad, la eficiencia y la innovación, reduciendo gradualmente la dependencia de los recursos naturales y la mano de obra barata.

También promueve el desarrollo integrado de la industria, la agricultura y los servicios a lo largo de las cadenas de valor, así como la formación de sólidos polos de crecimiento, regiones económicas clave, centros urbanos de nueva generación y zonas económicas especiales que cumplan con los estándares tanto regionales como globales.

Por su parte, Nguyen Huu Duc, miembro del Partido y exeditor jefe del periódico Ap Bac (anteriormente en la provincia de Tien Giang, hoy en Dong Thap), expresó su plena confianza en que, bajo el firme liderazgo del Partido, el próximo mandato logrará avances significativos en la calidad del crecimiento, impulsados por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Destacó que se debe seguir poniendo especial atención en la agricultura, las zonas rurales y los agricultores, la base social perdurable de la nación, asegurando a la vez un desarrollo equilibrado entre las regiones, para que nadie quede atrás.

Enfatizando los valores humanos y culturales, Van Cong Hung, presidente de la sección de Dong Thap de la Asociación de Periodistas de Vietnam, expresó su profunda impresión por la orientación del Programa de Acción en el Informe Político, que establece que la cultura y las personas son la base espiritual de la sociedad, así como la fuerza interna, el recurso y el motor del desarrollo nacional.

Esto refleja una visión renovada y clara del Partido sobre el papel fundamental de la cultura y la gente en la construcción, el desarrollo y la defensa de la nación.

También mostró su convicción de que el XIV Congreso pondrá un gran énfasis en fomentar la cultura, la ética social y el desarrollo del pueblo vietnamita en esta nueva era. Si bien el crecimiento económico es crucial, subrayó que el desarrollo no puede ser sostenible sin una base cultural sólida, principios morales compartidos y confianza social.Expresó su deseo de que el Congreso marque el inicio de una nueva etapa de desarrollo más fuerte, sostenible y humano, de manera que el país continúe prosperando y que su gente disfrute de un mayor bienestar y felicidad, en reconocimiento a los enormes sacrificios de las generaciones anteriores./.