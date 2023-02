Vietnam espera fortalecer lazos laborales con EE.UU.

Hanoi (VNA)- La viceministra de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam Nguyen Thi Ha pidió a Estados Unidos (EE.UU.) que fomente la cooperación laboral con su país durante una reunión reciente con la representante de Comercio estadounidense (USTR), Katherine Tai.



En el encuentro, compartió el punto de vista de poner a los trabajadores en el centro de la construcción e implementación de políticas.



La subtitular también sugirió algunas actividades de cooperación, como aumentar la asistencia financiera y técnica destinada a Vietnam; compartir experiencias para ayudar al país a perfeccionar y aplicar leyes y políticas en materia de relaciones laborales, empleo, formación vocacional y asuntos sociales; mejorar la capacidad de formación de recursos humanos de alta calidad; promover la asistencia en términos de asuntos humanitarios y sociales; y ayudar a este país a desarrollar un sistema de seguridad social integral para garantizar la igualdad social y no dejar a nadie atrás.



En la sesión de trabajo, Tai señaló que USTR y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) valoran altamente la implementación del Código Laboral en Vietnam, el cual incluye muchos puntos nuevos y progresistas que coinciden con las normas laborales internacionales.



Se trata de un trampolín para fortalecer los lazos en asuntos laborales y sociales, continuó, y agregó que su país siempre otorga importancia al respeto y la protección de los derechos de los trabajadores, y las empresas estadounidenses deben mostrar su papel y responsabilidad hacia el cumplimiento de las normas laborales en los países donde operan.



En los últimos años, Vietnam ha logrado avances en la elaboración y perfeccionamiento de políticas laborales y de integración internacional en este sentido. En particular, el Ministerio vietnamita y la OIT firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación en 2021 para promover las normas laborales internacionales en Vietnam en el período 2021 - 2030, durante el cual se espera que el país ratifique otros 15 convenios de la OIT.



Luu Quang Tuan, director del Departamento de Cooperación Internacional de esa cartera, dijo que en el marco de la cooperación con la OIT, EE.UU. ha estado ayudando a llevar a cabo algunos proyectos efectivos, incluidos los vinculados con las relaciones laborales, el apoyo técnico y la minimización de trabajadores infantiles en Vietnam.



A través de actividades de cooperación, muchas organizaciones, especialmente las no gubernamentales de EE.UU., también han ayudado a brindar apoyo a decenas de miles de personas para superar las dificultades e integrarse a la sociedad, agregó./.