Vietnam es una prioridad en política exterior de vecindad de China

Beijing (VNA)- China valora las relaciones con Vietnam como una dirección prioritaria en su política exterior de vecindad, afirmó el primer ministro del país esteasiático, Li Qiang, en una reunión hoy en Beijing con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (izquierda), y el primer ministro chino, Li Qiang. Foto: Tri Dung – VNA

Al dar la bienvenida al invitado en su primera visita de Estado a China, que también es su primer viaje al extranjero en su nuevo cargo como Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, el jefe del Gobierno anfitrión dijo que la visita refleja la gran importancia y prioridad que el Partido y el Estado vietnamitas otorgan a las relaciones bilaterales.





Confió que la visita de To Lam agregará una fuerte motivación y promoverá la asociación de cooperación estratégica integral y la Comunidad de Futuro Compartido China-Vietnam a una nueva etapa de desarrollo, con resultados más sustanciales.



Aseveró que el Partido y el Gobierno chinos apoyan constantemente a Vietnam en la promoción integral del proceso Doi Moi (Renovación), la industrialización y modernización del país y la construcción exitosa del socialismo adecuado a sus condiciones.



Por su parte, To Lam argumentó que su viaje a China tiene como objetivo heredar y dar continuidad a la alta consideración del Partido y el Estado de Vietnam, así como de generaciones de dirigentes del país indochino, incluido el fallecido secretario general Nguyen Phu Trong, con respecto a las relaciones Hanoi-Beijing.



Dijo, Vietnam saluda el desarrollo de los vínculos de vecindad amistosa y cooperación integral con China como una política consistente, una opción estratégica y una alta prioridad en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de las relaciones con otros países. La nación del Sudeste Asiático continuará consolidando y promoviendo los logros pilares y percepciones comunes de los altos líderes de las dos partes sobre la elevación de la asociación de cooperación estratégica integral y la construcción de una comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica.



Ambos titulares repasaron los logros destacados de la cooperación bilateral en los últimos tiempos y coincidieron en que las relaciones entre los dos Partidos y países han mostrado un paso de desarrollo histórico, alcanzando el nivel más profundo, integral y sustancial hasta la fecha.



Resaltaron el enorme potencial de cooperación entre los dos países y concordaron esforzarse para mejorar aún más la confianza política y económica, construir efectivamente una comunidad de futuro compartido con importancia estratégica, a fin de llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo.



Abogaron por mantener contactos regulares en todos los niveles y canales; ampliar la colaboración en áreas clave como la diplomacia, la defensa y la seguridad; impulsar la cooperación descentralizada y los intercambios pueblo a pueblo; y mantener la coordinación estrecha y el apoyo mutuo en los mecanismos y foros multilaterales.



To Lam aplaudió el compromiso de China en el desarrollo de tres proyectos ferroviarios de ancho estándar que conectan las dos naciones, el ferrocarril Vientiane-Vung Ang y el sistema de metro en Hanoi. Instó a China que continúe abriendo su mercado para los productos agrícolas de alta calidad de Vietnam y que cree condiciones favorables para que el país establezca su Consulado General en Chongqing y oficinas de promoción comercial en este país esteasiático.



También, sugirió que China acelere sus proyectos de inversión a gran escala y de alta calidad con tecnologías modernas en Vietnam, ponga a prueba pronto las puertas fronterizas inteligentes, considere la cooperación en el pago en monedas locales e intensifique la colaboración en las áreas de ciencia y tecnología, innovación, transición verde, transformación digital y agricultura de alta tecnología.



Manifestó la esperanza de que las dos partes impulsen la cooperación en educación, cultura, turismo, prevención y lucha contra desastres naturales, así como rescate y respuesta a emergencias.



Li Qiang concordó con el dirigente invitado y propuso a ambas partes continuar mejorando sus nexos de vecindad y amistad, impulsar los intercambios pueblo a pueblo, implementar proyectos de mejora de la vida del pueblo y trabajar juntos en los renglones de la vocación profesional. Hizo hincapié en la persistencia del multilateralismo genuino y el regionalismo abierto, y reiteró la disposición de China para incrementar la cooperación en los foros multilaterales.



Las dos partes discutieron, además, asuntos regionales e internacionales de interés mutuo. Ambos países acordaron controlar y resolver satisfactoriamente los desacuerdos, mantener la paz y la estabilidad en el mar y consolidar un ambiente favorable para el desarrollo de cada nación.



To Lam exhortó a los dos países a implementar seriamente las percepciones comunes de alto nivel y el acuerdo entre Vietnam y China sobre los principios básicos que guían la solución de los problemas relacionados con el mar; cumplir con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982; respetar los derechos e intereses legítimos de cada parte; promover la eficiencia de los mecanismos de negociación sobre los problemas relacionados con el mar; manejar satisfactoriamente los temas vinculados con los barcos pesqueros; controlar la situación marítima y mantener el impulso de desarrollo estable y positivo de las relaciones bilaterales, así como la paz y la estabilidad en la región./.