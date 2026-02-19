Vietnam es un modelo de estrategia diplomática exitosa, afirma experto

Canberra (VNA) El extraordinario desarrollo económico y la diplomacia pragmática de Vietnam son sin duda admirables en el Sudeste Asiático y como resultado, ha mantenido la asociación estratégica integral con China y Estados Unidos y otros 12 países clave, al tiempo que ha fortalecido su papel de liderazgo dentro de la ASEAN.



El profesor Carl Thayer, de la Academia de la Fuerza de Defensa Australiana de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en la entrevista. (Fuente: VNA)



Así lo evaluó el profesor Carl Thayer, de la Academia de la Fuerza de Defensa Australiana de la Universidad de Nueva Gales del Sur, durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Canberra.



Según el especialista, el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, cerró el año 2025 con una conferencia nacional que resumió la estrategia diplomática integral del país. En la cual, el dirigente instó a los delegados a seguir promoviendo esta estrategia para fortalecer aún más la posición internacional de la nación indochina, comentó.



El Informe Político presentado al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam en enero también afirmó claramente que el aumento de la defensa y la seguridad nacionales y el impulso de las relaciones de asuntos exteriores e integración internacional son tareas cruciales y continuas, señaló.



El informe demostró un aumento significativo de la importancia de la diplomacia en la formulación de políticas nacionales, reiteró.



El premier Minh Chinh también describió una agenda clara que resulta necesario ser firme en la dirección estratégica; flexibilidad y agilidad en la implementación y una profunda comprensión de los acontecimientos globales, agregó.

El profesor Carl Thayer consideró que la dirección estratégica de Vietnam está guiada por dos pilares, incluidas defensa y seguridad, junto con relaciones exteriores más proactivas e integración internacional.



Además, destacó el hecho de que Vietnam tiene actualmente la asociación estratégica integral con Estados Unidos, China y Japón, basada en compromisos compartidos con la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indopacífico, lo que refleja la flexibilidad en la implementación de su política exterior.



Por otro lado, el Gobierno vietnamita ha demostrado una profunda comprensión de los acontecimientos globales. En medio de las tensiones geopolíticas, el país ha mantenido un crecimiento económico constante y ha reafirmado su compromiso de resolver las disputas por la vía diplomática.



Como miembro clave de la ASEAN, Vietnam ha respaldado la Visión Indo-Pacífica del bloque (AOIP), que considera a Asia-Pacífico y al Océano Índico no como regiones separadas sino como "una zona estrechamente integrada e interconectada", enfatizó.



La AOIP prioriza la importancia del desarrollo económico, el diálogo y la cooperación, más que la competencia, y también destaca la importancia del sector marítimo, entre otros, valoró.



De acuerdo con el experto, Vietnam es una nación soberana con una creciente influencia global y apoya consistentemente los principios de un orden internacional basado en reglas, incluido el respeto a la soberanía, la libertad de navegación, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Japón considera a Vietnam como una nación emergente en Asia y está fortaleciendo la cooperación y la coordinación con el país indochino para salvaguardar el orden internacional basado en normas y prevenir cambios unilaterales en el estado actual regional, compartió.



Al finalizar la entrevista, afirmó nuevamente que la política exterior de Vietnam se ha fortalecido cada vez más en los últimos años y el país ocupa actualmente el cuarto puesto en el Índice de Poder Asiático 2025 del Instituto Lowy.



Con anterioridad, el primer ministro Pham Minh Chinh también puntualizó que se ha dado instrucciones al sector diplomático con el fin de seguir mejorando la "misión internacional" de Vietnam para que el país contribuya aún más activamente a la paz, el desarrollo y la resolución de los desafíos regionales y globales.



Esto brindará aportes a construir y proteger un orden internacional justo y equitativo basado en el derecho internacional, remarcó, al mismo tiempo, dijo que se trata de objetivos loables de Vietnam y este país sudesteasiático sin duda continuará cooperando con socios afines, tanto dentro como fuera de la ASEAN, a través de instituciones multilaterales, para lograr sus metas./.