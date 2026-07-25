Vietnam es un “eslabón estratégico” para la materialización de Visión de ASEAN 2045

Kuala Lumpur (VNA) – La experiencia de desarrollo y el enfoque equilibrado de Vietnam en materia de política exterior pueden contribuir positivamente a la materialización de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, al tiempo que fortalecen el papel central y la cohesión del bloque en un contexto regional e internacional marcado por continuos cambios.

Julia Roknifard durante una entrevista concedida a reporteros de VNA (Fuente: VNA)



Esta fue la valoración de la doctora Julia Roknifard, profesora titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Taylor de Malasia, durante una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur.

Según la experta, Vietnam es valorado por combinar crecimiento económico, posición geoestratégica y una política exterior equilibrada, contribuyendo así al fortalecimiento de la cohesión y del papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Mientras Indonesia cuenta con ventajas por el tamaño de su mercado y Malasia y Singapur desempeñan papeles importantes en las cadenas de valor regionales, Vietnam destaca por la combinación de una economía de rápido crecimiento, una ubicación geográfica favorable y una amplia capacidad de integración internacional, lo que facilita la conexión entre el Sudeste Asiático continental y el insular, subrayó.

La especialista valoró positivamente que Vietnam mantenga su firme defensa del derecho internacional, especialmente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), en la gestión de las cuestiones relacionadas con el Mar del Este.

Según ella, la política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales de Vietnam contribuye a reforzar la unidad interna de la ASEAN e impulsar la cooperación en ámbitos como defensa, economía digital y conectividad de infraestructuras.

La doctora señaló que el alto ritmo de crecimiento económico y el profundo proceso de integración han convertido a Vietnam en una de las economías más dinámicas de la ASEAN.

La experiencia vietnamita consiste en combinar reformas económicas, inversión en infraestructura y educación con una diplomacia económica activa para integrarse más profundamente en las cadenas de valor globales, manteniendo al mismo tiempo la independencia y la autonomía, comentó.

Según Julia Roknifard, la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN no solo conmemora el 50.º aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), sino que también marca el inicio del proceso de implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.

Para hacer realidad esta visión, la ASEAN debe apoyarse en tres pilares: el cumplimiento de los principios fundamentales, el fortalecimiento de la flexibilidad institucional y la promoción del papel de los Estados miembros clave. En este proceso, Vietnam es considerado uno de los “eslabones estratégicos” de la ASEAN.

Enfatizó que la ASEAN debe seguir promoviendo los principios esenciales del TAC, como la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de controversias y el respeto mutuo; al mismo tiempo, debe acelerar la transformación digital, mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y ampliar los pagos en monedas nacionales para responder a las fluctuaciones económicas y geopolíticas.

En cuanto al Mar del Este, afirmó que esta zona posee una importancia estratégica y un gran potencial de recursos, lo que abre oportunidades para modelos de cooperación de beneficio mutuo si las partes establecen mecanismos adecuados. El impulso de zonas de desarrollo conjunto podría contribuir a reducir las tensiones y generar beneficios económicos para los países de la región./.

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