Vietnam envía primer lote de arroz de bajas emisiones a Japón

Can Tho, Vietnam (VNA) - La Asociación de la Industria del Arroz de Vietnam (VIETRISA), en coordinación con la empresa de Agricultura de Alta Tecnología Trung An en la ciudad de Can Tho, envió el primer lote de 500 toneladas de grano con la marca "Arroz Verde y de Baja Emisión de Vietnam", a Japón.

Este año se venderán alrededor de 400 mil toneladas de arroz con certificación de bajas emisiones en mercados internacionales, siendo Japón el principal destino. (Foto: VNA)





Se trata de los productos de arroz del proyecto "Desarrollo sostenible de un millón de hectáreas de cultivo de arroz de alta calidad y bajas emisiones asociado al crecimiento verde en el Delta del Mekong para 2030".



El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam Tran Thanh Nam subrayó que tal éxito refleja el compañerismo de agricultores, cooperativas, empresas y funcionarios agrícolas en las localidades que han implementado persistentemente las técnicas y criterios de dicho proyecto durante el último tiempo.



El primer lote de arroz exportado a Japón demuestra la presencia cada día más sólida del arroz vietnamita en el mundo no sólo en la calidad sino también en términos de estándares ambientales, reiteró.



Mientras, Pham Thai Binh, presidente de la Junta Directiva de la empresa Trung An, compartió que luego de la exportación de 500 toneladas de arroz a Japón, la entidad planea enviar alrededor de otras 200 a Australia por un precio de 1,2 mil dólares por tonelada.



Se espera que en 2025 se exporten al exterior alrededor de 400 mil toneladas de arroz (las variedades de Japonica y ST25) certificado como “Arroz verde vietnamita de bajas emisiones”, principalmente al mercado japonés, comentó.



Si la industria arrocera vietnamita implementa adecuadamente los criterios y procesos de cultivo estipulados en el mencionado proyecto, el grano nacional seguramente podrá ingresar a Japón y a otros países, aseguró./.