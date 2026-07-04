Vietnam envía mensajes de felicitación por el Día de la Independencia de EE.UU.

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió hoy una carta de felicitación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del 250.º aniversario de la Independencia del país norteamericano (4 de julio de 1776 – 2026).

La sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D. C., está decorada con motivo del 250.º aniversario de la Independencia del país norteamericano (4 de julio de 1776 – 2026). (Fuente: VNA)

En esta ocasión, el primer ministro Le Minh Hung también remitió un mensaje de felicitación al presidente Donald Trump.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, congratuló al presidente del Senado de Estados Unidos, James David Vance, y al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

En sus mensajes, los altos dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam felicitaron a Estados Unidos por sus grandes logros que lo han convertido en una de las principales potencias del mundo tras un cuarto de milenio de desarrollo.

Reafirmaron que Vietnam considera a Estados Unidos como uno de sus socios de importancia estratégica, y expresaron el deseo de profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral, abriendo nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en ámbitos de economía, política, ciencia y tecnología, entre otros.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también envió un mensaje de felicitación al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio./.