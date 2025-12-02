Vietnam envía felicitaciones a Cuba por el 65º aniversario de relaciones diplomáticas

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, envió hoy un mensaje de felicitación al primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, con motivo del 65º aniversario del establecimiento de nexos diplomáticos entre ambos países (2 de diciembre de 1960 - 2025).

En su mensaje, To Lam destacó la relación de fraternidad y solidaridad entre ambas naciones, señalando que esta ha sido una valiosa herencia común de los dos pueblos, cimentada en la amistad, el apoyo mutuo y la cooperación a lo largo de la historia.

La relación Vietnam-Cuba se ha consolidado como un modelo ejemplar de cooperación internacional, que ha traído beneficios concretos a los dos países.

El secretario general expresó su confianza en que, basándose en los sólidos cimientos de amistad forjados durante estos 65 años, ambos países seguirán desarrollando una cooperación más profunda y efectiva, lo que contribuirá a la paz, la estabilidad y la prosperidad de ambas regiones y del mundo en general.

Ese mismo día, el presidente vietnamita, Luong Cuong, el primer ministro, Pham Minh Chinh, y el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, también transmitieron sus felicitaciones a los dirigentes de Cuba, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández.

Asimismo, el ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, envió un mensaje de congratulación a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, con motivo de este significativo aniversario.

El 2 de diciembre marca un hito importante en las relaciones entre Vietnam y Cuba, reflejando la estrecha solidaridad y cooperación continua entre ambos países durante más de seis décadas./.