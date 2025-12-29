Vietnam entregará casi 30.000 regalos a personas pobres y trabajadores por Tet

Hanoi (VNA)- El Frente de la Patria de Vietnam (FPV) emitió un plan para la entrega de regalos a personas pobres, trabajadores y aquellos en situaciones especialmente difíciles con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) 2026.



La presidenta del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, entrega obsequios a veteranos de guerra de las comunas Phu Dong, Bat Trang, Gia Lam y Thuan An, en Hanoi. (Foto: VNA)



Esta actividad refleja la atención del Partido, el Estado y las organizaciones políticas y sociales hacia los diferentes estratos sociales, especialmente hogares pobres que viven en áreas fronterizas, islas, zonas remotas y otras regiones afectadas por desastres naturales y epidemias, así como trabajadores y desempleados.



Según el plan, un total de 30.000 regalos serán enviados a los destinatarios mencionados, con la colaboración de diferentes niveles, sectores y organizaciones miembros del FPV.



Específicamente, 10.200 regalos serán distribuidos a 34 provincias y ciudades que serán visitadas por los líderes del Partido, el Estado y el FPV, con un valor total de 510 mil dólares. Cada paquete incluirá 1 millón de VND (38 dólares) en efectivo y una bolsa de regalos valorada en 300.000 VND.



Además, la Confederación General del Trabajo de Vietnam organizará la entrega de regalos a los trabajadores, y la Cruz Roja de Vietnam movilizará y colaborará con otras organizaciones miembros para entregar regalos a personas discapacitadas, ancianos sin hogar, huérfanos y aquellos afectados por desastres naturales y epidemias.



La entrega de regalos se llevará a cabo entre el 26 de enero y el 13 de febrero de 2026 (del 8 de diciembre al 25 de diciembre del calendario lunar).



La iniciativa estará caracterizada por la transparencia y la claridad, evitando duplicaciones./.