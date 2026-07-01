Vietnam entrega más de 45 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

Hanoi (VNA) - Vietnam entregó más de 45 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para contribuir a las labores de respuesta y recuperación tras los dos fuertes terremotos registrados la noche del 24 de junio, en el marco de las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos países.

Los equipos de rescate están trabajando para encontrar a las personas que aún permanecen atrapadas entre los escombros. (Foto: VNA)

El cargamento de asistencia, con un peso total de 45,6 toneladas, está compuesto por 35 toneladas de alimentos de larga duración, cuatro de medicamentos, dos de carne enlatada, cuatro generadores eléctricos, 500 tiendas de campaña, 10 carpas de gran capacidad y 50 mil rollos de vendas.

La ayuda fue entregada por la delegación vietnamita desplegada en Venezuela para participar en las operaciones de socorro. El contingente, integrado por 124 efectivos de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública de Vietnam, arribó el 29 de junio al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado de La Guaira.

Tras su llegada, el equipo se trasladó de inmediato a su base de operaciones en La Guaira, donde organizó el alojamiento, movilizó equipos, suministros esenciales y material médico, y quedó preparado para iniciar las labores de asistencia.

Ese mismo día, la delegación realizó un reconocimiento de las zonas afectadas en La Guaira, el estado más castigado por el doble sismo, con el objetivo de planificar el despliegue del personal y los equipos destinados a las tareas de búsqueda y rescate.

Hasta el momento, Vietnam figura entre los 30 países que han enviado equipos especializados a Venezuela para colaborar en las operaciones internacionales de rescate y atención a los damnificados./.