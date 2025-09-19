Vietnam entre los tres destinos favoritos para turistas rusos

Moscú (VNA) – Vietnam podría posicionarse como el tercer destino más popular para los turistas rusos durante la próxima temporada de invierno 2025/26, según Taras Kobishchanov, vicepresidente de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) y director general de Russian Express Holding.



Dos turistas rusos toman fotos con entusiasmo en la reliquia de la Torre Ponagar (Khanh Hoa). Foto: Tien Minh - VNA



En declaraciones durante la conferencia anual "Trevolution", Kobishchanov anticipó que Egipto seguirá siendo el destino favorito de los viajeros rusos. Tailandia mantendría la segunda posición, aunque comienza a mostrar señales de desaceleración en su crecimiento, lo que podría elevar las potencialidades de Vietnam. El atractivo de Vietnam ha crecido gracias a la introducción y expansión de vuelos chárter, que han aumentado significativamente la llegada de visitantes.



Kobishchanov destacó que se espera que entre un 10 % y un 12 % de quienes normalmente viajarían a Tailandia opten por Vietnam esta temporada.



Por otro lado, se proyecta que Emiratos Árabes Unidos (EAU), con Dubái como su principal destino, se ubique en el cuarto lugar en ventas de viajes en grupo, muy cerca de Vietnam. Además, China podría entrar en el top cinco de destinos para turistas rusos en paquetes turísticos este invierno, impulsada por su política de exención de visado./.