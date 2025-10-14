Vietnam, entre los destinos más amigables y atractivos de 2025

Hanoi (VNA) El turismo de Vietnam ha alcanzado muchos reconocimientos en los Readers' Choice Awards, un prestigioso premio de la industria del ocio mundial, votado por los lectores de la famosa revista de viajes internacional Condé Nast Traveller.



La Administración Nacional de Turismo, dependencia del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la nación indochina informó que con 97,27/100 puntos, Vietnam se ubicó en el sexto puesto en la categoría de "País más amigable del mundo".



Por otro lado, superó a muchos grandes competidores para colocarse en el noveno puesto de los "Destinos más atractivos del mundo" (Con 94,29/100 puntos), comentó. En la categoría de "Destino culinario más atractivo", Vietnam obtuvo 96,67/100 tantos, ubicándose en el cuarto lugar, señaló.



A lo largo de los años, la belleza de sus destinos turísticos ha posicionado a Vietnam entre los destinos favoritos de los viajeros aventureros. En 2024, el país sudesteasiático recibió a casi 18 millones de visitantes internacionales.



Los turistas suelen elegir Vietnam para explorar lugares interesantes, experimentar una cultura tradicional única y paisajes naturales hermosos e intactos. Además, el desarrollo de nuevas rutas aéreas ha facilitado la llegada de visitantes internacionales al país.

La revista Condé Nast Traveller elogió que pocos lugares en el mundo poseen una belleza tan diversa y única como Vietnam, gracias a sus paisajes maravillosos como los extensos arrozales, pueblos antiguos y encantadoras bahías de color verde esmeralda, entre otros.



Lo más especial es que la gente de aquí siempre está dispuesta a compartir todas estas maravillas con los visitantes, resaltó.



También reiteró que el viaje a Vietnam no estaría completo sin experimentar los espectaculares pasos de montaña en el legendario Ha Giang (ahora provincia de Tuyen Quang), una carretera sinuosa con paisajes fantásticos e impresionantes. Pero lo que realmente queda en la memoria de los turistas es la conexión y el cariño de la gente local, que se ve muy amable y hospitalaria.



La gastronomía vietnamita también es elogiada y muy apreciada por los turistas internacionales, gracias a sus ingredientes frescos, ricos y diversos, lo que brinda una experiencia auténtica y completa pues cada plato cuenta su propia historia sobre el país, la cultura y la gente, puntualizó./.