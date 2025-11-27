Vietnam entre los 50 países con mayores ingresos por derechos de autor en música

Hanoi (VNA) - Vietnam se situó por primera vez entre los 50 países con mayores ingresos por derechos de autor en la categoría de música en el mundo y figura entre los diez principales mercados digitales de Asia-Pacífico, según informó el Centro de Protección de Derechos de Autor Musical (VCPMC).

Dinh Trung Can (segundo desde la derecha), director del VCPMC, en la reunión de la CISAC en Beijing (China), en octubre de 2025. (Foto: nhandan.vn)

El Global Collections Report 2025, publicado por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), señala que los ingresos globales por derechos de autor alcanzaron 13,97 mil millones de euros en 2024, un 6,6% más que el año anterior, con el entorno digital como principal motor de crecimiento.

Vietnam registró 12 millones de euros en ingresos digitales, lo que lo sitúa en el octavo puesto de Asia-Pacífico, por delante de mercados como Taiwán (China) y Tailandia. El segmento digital representa el 86,6% de su recaudación total, una de las proporciones más altas de la región.

El país ingresó 14 millones de euros en derechos de autor musicales en 2024, lo que le otorga el puesto 47 entre los 50 mercados con mayor recaudación mundial, con un crecimiento interanual del 12,7%.

Según VCPMC, entre enero y el 18 de noviembre de 2025 se sumaron 734 nuevos autores, elevando a 7.072 el número total de miembros. En el tercer trimestre, los pagos a titulares de derechos superaron los 108 mil millones de dongs (3,53 millones de euros), de los cuales 92,5 mil millones de dongs correspondieron a autores vietnamitas y 15,7 mil millones a creadores extranjeros.

En los últimos años, VCPMC mantiene acuerdos de intercambio de derechos con diversas entidades de la CISAC, como SACEM (Francia), JASRAC (Japón) y GEMA (Alemania). La organización internacional destaca el avance del modelo vietnamita y su creciente presencia en la red global de gestión colectiva.

Según el centro, la cooperación internacional ha permitido ampliar la recaudación de obras vietnamitas en el extranjero y garantizar la protección de autores extranjeros en Vietnam, en un entorno que buscan consolidar como transparente y profesional./.