Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo con bases económicas sólidas

El periodista argentino Gastón Fiorda, de la Radio Nacional Argentina (Foto: VNA)

Durante el mandato del XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam, el país alcanzó resultados económicos “altamente positivos”, con un crecimiento del PIB superior al promedio regional y mundial, de entre 5 al 6 % anual, afirmó el periodista argentino Gastón Fiorda, de la Radio Nacional Argentina.

En una entrevista concedia al corresponsal de la VNA en Buenos Aires, en vísperas del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, Fiorda destacó que en los últimos cinco años el país logró avances económicos y sociales, pese a un contexto global marcado por la pandemia de la COVID-19, conflictos armados en varias regiones y la guerra comercial.

Según el analista, la estabilidad política y social, junto con la capacidad de mantener el crecimiento económico en un escenario internacional incierto, evidencian una conducción eficaz del Partido Comunista y del Estado vietnamita.

Subrayó especialmente los resultados de la etapa de recuperación pospandemia, con tasas de crecimiento elevadas que ubicaron a Vietnam entre las economías líderes de Asia. En ese período, el tamaño de la economía continuó ampliándose, el PIB nominal superó los 400 mil millones de dólares y el ingreso per cápita aumentó de manera sostenida.

Fiorda señaló además que la inflación se mantuvo bajo control, se preservaron los principales equilibrios macroeconómicos y las exportaciones continuaron creciendo, lo que consolidó a Vietnam como una de las economías más abiertas del mundo.

A ello se sumó un flujo estable de inversión extranjera directa (IED), reflejo de la confianza de los inversionistas internacionales en el entorno empresarial del país.

El experto argentino consideró que estos logros indican que Vietnam está ingresando en una nueva fase de su proceso de desarrollo, caracterizada por la reestructuración del Estado hacia un aparato más eficiente, el uso selectivo e inteligente de los recursos y la orientación de las inversiones hacia sectores prioritarios como la industria de transformación, la tecnología, la transición verde y la transformación digital.

Asimismo, valoró el papel de la juventud vietnamita, generaciones nacidas en el período de posguerra, con mentalidad abierta, gran capacidad de integración internacional y llamadas a convertirse en un motor clave del crecimiento sostenible futuro.

En el ámbito externo, Fiorda calificó la política de “diplomacia del bambú” aplicada durante el XIII Congreso como uno de los mayores éxitos, al permitir que Vietnam preservara su independencia y autonomía mientras ampliaba de manera flexible sus relaciones con socios importantes como la Unión Europea, China y Estados Unidos.

A su juicio, este enfoque pragmático, basado en el diálogo y la capacidad de adaptación a las prioridades globales, fortaleció la posición internacional del país y lo consolidó como un socio confiable en las cadenas de suministro y la cooperación comercial.

Respecto a la lucha contra la corrupción, el periodista argentino elogió la determinación y los resultados alcanzados en el último quinquenio, señalando que la sanción a altos funcionarios implicados en prácticas corruptas tuvo un claro impacto social y reforzó la confianza de la población.

Finalmente, expresó su expectativa de que el XIV Congreso del Partido mantenga la continuidad de estas políticas estratégicas en los próximos cinco años, lo que permitiría a Vietnam consolidar aún más los avances logrados hasta el momento./.