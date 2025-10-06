Vietnam enfoca el crédito en producción y crecimiento sostenible

Hanoi (VNA)- El crédito se orientará hacia la producción y los negocios, asegurando un crecimiento seguro y eficaz, enfatizó el vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam (BEV), Doan Thai Son, durante la rueda de prensa mensual del Gobierno correspondiente al mes de septiembre de 2025.

El viceministro de Finanzas, Nguyen Duc Chi, informa sobre la implementación piloto de transacciones con criptoactivos. (Foto: VGP)





El funcionario informó la víspera que el BEV ha establecido un objetivo de crecimiento crediticio para el año 2025 del 16%, con ajustes según las condiciones reales.



Desde principios de 2025, el BEV ha emitido varias directrices y organizado reuniones para conectar a los bancos con las empresas, garantizando que el crédito se concentre en sectores clave de producción y negocios, y en las áreas prioritarias y los motores de crecimiento económico, en línea con las políticas del Gobierno.



Al mismo tiempo, el banco ha estado controlando el crédito en sectores con riesgos potenciales, impulsando la transformación digital en las actividades crediticias.



Hasta el 29 de septiembre de 2025, el saldo de crédito del sistema bancario alcanzó los 694,9 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 13,4% en comparación con finales de 2024.



La estructura crediticia por sectores está alineada con la estructura económica, siendo el crédito para la agricultura el 6,23%, para la industria y la construcción el 23,97%, y para el comercio y los servicios el 69,8%.



El crédito continuará siendo priorizado para la producción y los negocios, con alrededor del 78% del saldo de crédito destinado a este sector. Programas de crédito como los destinados a superar dificultades en el sector agrícola, forestal y acuícola de exportación han desembolsado más de 4,165 mil millones de dólares.



Los programas de crédito para viviendas sociales y para personas menores de 35 años también han mostrado resultados positivos, con un desembolso de alrededor de 184,3 millones de dólares, un aumento del 66,2% en comparación con 2024.



Para alcanzar los objetivos crediticios del año 2025, el BEV continuará implementando soluciones integrales, garantizando un crecimiento crediticio seguro, eficaz y acorde con las necesidades de la economía. Los programas de apoyo del Gobierno, como la tasa de interés del 2% para las empresas del sector privado y los proyectos verdes, también se pondrán en marcha./.