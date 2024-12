Vietnam emite un decreto sobre condiciones específicas para vehículos extranjeros

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto No. 151/2024/NĐ-CP que establece condiciones específicas para que los vehículos y los conductores extranjeros participen en el tráfico vial a nivel nacional.



En consecuencia, los vehículos foráneos autorizados a participar en el tráfico de Vietnam incluyen automóviles de pasajeros hasta ocho plazas, casas rodantes y motocicletas de dos ruedas. Los carros con volante a la derecha de los extranjeros, que no sean para turismo, deben ser destinados al transporte de personas.



El Decreto exige que los automóviles y los conductores extranjeros tengan una carta de aprobación de la autoridad competente. En particular, para los autos con volante a la derecha o motocicletas, se requiere una nota de las representaciones diplomáticas o de organizaciones internacionales pertinetes.



Los coches deben tener el registro de vehículo y las matrículas emitidas por las autoridades competentes del país de registro. Además, deben contar con un certificado de inspección de seguridad técnica y protección del medio ambiente vigente o documentos equivalentes.



Mientras, los conductores deben tener pasaporte, visa o documentos de viaje internacionales válidos, además de poseer una licencia de conducir adecuada al tipo de auto, con validez en el territorio de Vietnam. Los extranjeros que ingresen bajo el régimen de exención de visa también deben cumplir con los requisitos del pasaporte.



Al participar en el tráfico, deben llevar documentos como el pasaporte, la licencia de conducir, el registro del coche, el certificado de inspección técnica y el seguro de responsabilidad civil. Todos estos documentos deben ser válidos en Vietnam y presentados cuando lo soliciten las autoridades.



Además de los documentos necesarios, deben viajar en grupo y tener un guía que los dirija en el tráfico. El vehículo de guía debe ser adecuado al tipo de carro del grupo, y todos los autos deben seguir las regulaciones sobre los horarios y las rutas de circulación aprobadas por las autoridades vietnamitas./.