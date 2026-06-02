Vietnam emite nuevas normas sobre emisión de tarjetas de viaje de negocios de APEC

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, firmó la Decisión N.º 28/2026/QD-TTg del Primer Ministro, mediante la cual se promulgan nuevas normas sobre los procedimientos, la autoridad y la gestión de las Tarjetas de Viaje de Negocios de APEC (ABTC, por sus siglas en inglés).

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

La normativa establece las categorías de personas elegibles para obtener una ABTC, así como los procedimientos y competencias para su emisión y gestión en el caso de empresarios vietnamitas. También regula la aprobación del personal y la certificación de residencia temporal para titulares extranjeros de la tarjeta, además de definir las responsabilidades de los organismos, organizaciones, empresas e individuos implicados.



La ABTC es un documento de viaje destinado a empresarios que cumplen los requisitos, el cual permite la entrada sin visado a las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) participantes. La tarjeta está disponible tanto en formato físico como electrónico, ambos con la misma validez legal.



Su vigencia es de hasta cinco años desde la fecha de aprobación por las economías miembros de APEC, siempre que no exceda la validez del pasaporte del titular. La tarjeta no es renovable y permite múltiples entradas y salidas en las economías indicadas. Los periodos de residencia temporal se otorgan conforme a la normativa de cada país anfitrión.



La decisión también detalla las condiciones para la evaluación y emisión de la ABTC. Las organizaciones y empresas solicitantes deben demostrar la necesidad de enviar a sus empresarios a viajes de corta duración a economías de APEC para actividades comerciales, conferencias, seminarios o reuniones.



Asimismo, las empresas deben haber operado de manera continua durante al menos 24 meses y cumplir la normativa vigente en materia de comercio, fiscalidad, aduanas, empleo y seguridad social.



Por su parte, los solicitantes deben tener al menos 18 años, plena capacidad jurídica, haber trabajado para la entidad patrocinadora durante al menos 12 meses y cumplir los requisitos de seguridad social cuando corresponda. Además, no deben estar sujetos a restricciones temporales de salida del país conforme a la legislación vietnamita.



La normativa incluye una amplia gama de beneficiarios, entre ellos ejecutivos y jefes de contabilidad de empresas, instituciones financieras, compañías de valores y seguros, cooperativas y asociaciones empresariales.



Los criterios de elegibilidad varían según la participación estatal en la organización. También podrán acceder a la ABTC ciertos funcionarios públicos que participen en reuniones y actividades de cooperación económica relacionadas con APEC, así como jefes y subjefes de las oficinas de representación comercial de Vietnam en las economías del foro.



Los titulares vietnamitas de la ABTC deberán utilizarla exclusivamente para viajes de negocios legítimos, custodiar el documento y cumplir las normativas de inmigración, residencia y demás disposiciones de las economías APEC. Quienes dejen de ocupar el cargo que justificó su emisión deberán devolver la tarjeta a su organización en un plazo de cinco días hábiles.



La decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2026, sustituyendo a la Decisión N.º 09/2023/QD-TTg, emitida el 12 de abril de 2023. Las ABTC expedidas antes de esa fecha seguirán siendo válidas hasta su vencimiento, salvo disposición contraria. Las solicitudes presentadas antes del 1 de julio continuarán tramitándose conforme a la normativa de 2023./.