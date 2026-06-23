Vietnam, elemento clave para mantener el equilibrio regional

Moscú (VNA) - En el contexto internacional actual, la posición de Vietnam dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye un factor clave para preservar el equilibrio de toda la región, reiteró Grigory Trofimchuk, experto ruso en relaciones internacionales.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en el Foro ASEAN–Rusia. (Foto: VNA)

En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, el especialista indicó que, en la nueva etapa, la ASEAN ha superado su condición de organización regional para consolidarse como un socio estratégico de primer nivel, altamente valorado por potencias como Estados Unidos, China, Rusia, Japón y la Unión Europea (UE). En la actualidad, el bloque es reconocido como un actor líder y un motor de ideas y tecnologías avanzadas.

En este marco, Vietnam destaca como un referente de estabilidad, gracias a su política exterior equilibrada, flexible y orientada a impulsar la cooperación multilateral. Según el experto, países como Vietnam resultan esenciales para mantener el equilibrio regional, un objetivo estratégico compartido por la ASEAN.

Asimismo, consideró que la participación del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, en el reciente Foro ASEAN–Rusia refleja el creciente peso e influencia de Vietnam en la escena internacional.

Trofimchuk también subrayó que la ASEAN ha mostrado una estabilidad cada vez mayor y un papel relevante no solo en el Sudeste Asiático, sino a escala global, funcionando como un mecanismo eficaz y bien articulado. En este proceso, los Estados miembros -entre ellos Vietnam- contribuyen de forma decisiva a su éxito.

Expertos rusos destacan que Vietnam prioriza una cooperación estratégica, concreta y a largo plazo con cada socio, y que su experiencia en la gestión de la política exterior en un entorno geopolítico complejo puede servir de referencia para otros países, manteniendo al mismo tiempo una postura firme en favor de la paz y el bienestar de la población./.