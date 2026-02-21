Vietnam, el destino más asequible del mundo para expatriados por quinto año consecutivo

París (VNA) – Vietnam ha sido nuevamente reconocido como el país más asequible del mundo para expatriados en 2026, manteniendo el primer lugar por quinto año consecutivo, según informó la agencia francesa Journal du Net (JDN).



Turistas en la ciudad de Hue en los primeros días del Nuevo Año Lunar. (Fuente: VNA)

Citando la más reciente encuesta anual de InterNations, plataforma global que analiza las condiciones de vida de los expatriados, JDN señaló que factores como la gasolina a aproximadamente 0,70 EUR (0,83 USD) por litro y comidas disponibles por menos de 1 EUR continúan atrayendo a franceses y otros europeos en busca de destinos que combinen bajo costo de vida con una experiencia cultural auténtica.

El estudio reveló altos niveles de satisfacción entre los expatriados en Vietnam: el 89 % manifestó estar satisfecho con el costo de vida local y el 87 % afirmó que sus ingresos le permiten disfrutar de un estilo de vida muy cómodo. InterNations destacó especialmente la competitividad de los precios en alimentación, vivienda, transporte y ocio.

JDN también subrayó que la persistente debilidad del dong vietnamita frente al euro ha fortalecido el poder adquisitivo tanto de turistas como de trabajadores extranjeros. En un contexto en el que muchas familias europeas buscan destinos accesibles sin renunciar a experiencias culturales enriquecedoras, Vietnam se consolida como una opción especialmente atractiva.

La comida callejera figura entre los principales encantos del país. En Hanoi y otras grandes ciudades, platos emblemáticos como el pho (sopa de fideos con pollo o ternera), el banh mi (bocadillo vietnamita) y el bun cha (fideos con cerdo a la parrilla) suelen costar entre 1 y 3 euros, precios difíciles de encontrar en muchos otros destinos turísticos.

El alojamiento también se mantiene a precios muy competitivos. Las camas en dormitorios compartidos de hostales económicos parten de unos 5 euros por noche, mientras que los hoteles de gama media y las pensiones tradicionales suelen situarse entre 8 y 20 euros. Estas tarifas se ajustan a distintos perfiles de viajeros, desde mochileros hasta familias. A ello se suma un sistema de transporte asequible, con abonos mensuales de transporte público en torno a 7 EUR, tarifas de taxi inferiores a 0,50 EUR por kilómetro y gasolina a unos 0,70 EUR por litro, cifras considerablemente más bajas que en gran parte de Europa.

Más allá del día a día, Vietnam ofrece una amplia gama de experiencias a precios accesibles. Un crucero de dos días por la bahía de Ha Long ronda los 100 EUR e incluye camarote a bordo, comidas, actividades como kayak y visitas a cuevas. En Sa Pa, una excursión guiada de dos días por los arrozales en terrazas cuesta aproximadamente 60 EUR, con guía, comidas y alojamiento en casa de una familia local incluidos./.