Vietnam e Italia promueven cooperación económica, comercial y de inversiones

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Finanzas de Vietnam organizó el 18 de septiembre el Foro de Conexión de Inversiones 2025 en Milán, capital de la región de Lombardía, Italia.



El ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang habla en el evento (Fuente: VNA)



El ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang, pronunció un discurso destacando que la economía de Vietnam continúa recuperándose con fuerza y se ha convertido en un destino atractivo para las inversiones en la región de del Sudeste Asiático y Asia en general.



El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam alcanzó un 7,09% en 2024 y un 7,96% en el segundo trimestre de 2025, con el objetivo de lograr un crecimiento superior al 8% a lo largo del año.



El flujo de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam muestra un crecimiento positivo, con un total de 26,14 mil millones de dólares en los primeros 8 meses de 2025, lo que representa un aumento del 27,3% en comparación con el mismo período del año anterior.



El mercado de valores de Vietnam también ha experimentado un fuerte crecimiento, liderando el sudeste asiático en términos de liquidez, con un valor promedio de transacciones superior a 1,1 mil millones de dólares al día.



Según Van Thang, desde el establecimiento de la asociación estratégica en 2013, las relaciones entre Vietnam e Italia han logrado importantes avances. Italia es actualmente el tercer mayor socio comercial de Vietnam en la Unión Europea, con un volumen de comercio bilateral superior a los 4,3 mil millones de dólares en los primeros 7 meses de 2025, un incremento del 5,1% en comparación con 2024.



En cuanto a la cooperación en inversiones, Italia tiene 162 proyectos en Vietnam con un capital total invertido superior a 624 millones de dólares. Por su parte, Vietnam ha invertido en 11 proyectos en Italia con un capital cercano a los 700 mil dólares.



El Ministro también mencionó el Foro Empresarial Vietnam – Italia celebrado el 4 de septiembre en Hanoi, que contribuyó al fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.



Durante el foro, el secretario de Estado de la región de Lombardía, Raffaele Cattaneo, compartió las oportunidades y el potencial de inversión en Vietnam, destacando que la conexión comercial entre ambos países ha mejorado con la nueva ruta aérea directa a Milán. También expresó su deseo de una colaboración más profunda con las regiones vietnamitas.



Van Thang indicó que el Gobierno de Vietnam está llevando a cabo reformas económicas y mejorando el entorno de inversión para impulsar la transformación de su estructura económica. Vietnam pone especial énfasis en áreas como la ciencia y tecnología, la transformación digital y el desarrollo del sector privado, a la vez que amplía la cooperación con socios internacionales como Italia.



El Ministro también destacó que el potencial de cooperación entre ambos países sigue siendo enorme, especialmente en áreas como la economía verde, la economía digital, la ciencia y tecnología, las energías renovables y las finanzas verdes.



Expresó su esperanza de que las empresas italianas contribuyan al desarrollo de proyectos de alta calidad en Vietnam.



El foro contó con la participación de representantes de la Embajada de Vietnam en Italia, así como de Walter Cavrenghi, secretario general de la Cámara de Comercio Italia – Vietnam, y bancos vietnamitas como Vietcombank y BIDV, quienes compartieron oportunidades y potenciales de inversión, así como servicios financieros en Vietnam.



Los representantes de las empresas italianas también presentaron sus fortalezas y las posibilidades de colaboración con Vietnam en el futuro./.