Vietnam e Italia fortalecen cooperación en alta tecnología para la seguridad pública

El ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, recibió a una delegación de la empresa italiana Leonardo S.p.A., encabezada por Daniele Tavarno, director de Ventas Globales de Sistemas de Gestión del Tráfico Aéreo. Foto: Pham Kien - VNA

El ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, recibió el 29 de julio en Hanoi a una delegación de la empresa italiana Leonardo S.p.A., encabezada por Daniele Tavarno, director de Ventas Globales de Sistemas de Gestión del Tráfico Aéreo, con quien sostuvo conversaciones sobre la ampliación de la cooperación en alta tecnología para fortalecer la seguridad nacional y el orden público.



Durante el encuentro, Luong Tam Quang destacó a Leonardo como uno de los principales grupos industriales de alta tecnología de Italia y Europa, con una sólida trayectoria en los sectores de defensa, seguridad, aeroespacial, helicópteros, electrónica y tecnologías digitales.



Asimismo, resaltó la amplia experiencia de la compañía en áreas como ciberseguridad, sistemas de mando y control, radares, sensores, vigilancia fronteriza y protección de infraestructuras críticas.



El ministro señaló que Vietnam está acelerando el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, al tiempo que perfecciona su marco jurídico para impulsar la industria de defensa y seguridad, ampliar la cooperación internacional y atraer tecnologías avanzadas del exterior.



En ese contexto, afirmó que estos avances crean condiciones favorables para que el Ministerio de Seguridad Pública fortalezca su colaboración con empresas tecnológicas líderes a nivel mundial, como Leonardo, especialmente en investigación, transferencia de tecnología, formación de recursos humanos y desarrollo de soluciones innovadoras para garantizar la seguridad nacional, mantener el orden público y prevenir la delincuencia.

Al dar la bienvenida a las propuestas de cooperación presentadas por Leonardo, Luong Tam Quang propuso intensificar los intercambios con las unidades especializadas del ministerio en materia de tecnologías avanzadas y soluciones aplicadas.



También planteó ampliar la colaboración en inteligencia artificial, visión por computadora, análisis de macrodatos, computación en la nube, desarrollo de centros de datos y plataformas digitales para apoyar las labores de gestión, mando y operaciones.



Además de la cooperación tecnológica, el ministro abogó por reforzar la colaboración en la formación de personal altamente cualificado, la transferencia de tecnología y la ejecución de programas conjuntos de investigación, en consonancia con las prioridades y estrategias de desarrollo de ambas partes.



Al reiterar el compromiso del Ministerio de Seguridad Pública de promover una cooperación práctica y eficaz, Luong Tam Quang expresó su confianza en que la relación con Leonardo continuará fortaleciéndose y dará lugar a resultados concretos.



Por su parte, Tavarno expresó su admiración por el potencial de desarrollo de Vietnam y reafirmó el compromiso de Leonardo de impulsar proyectos de cooperación de gran alcance que contribuyan a fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre ambos países./.