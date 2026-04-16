Vietnam e Italia acuerdan nuevas direcciones de cooperación

La viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang (izquierda), y la subsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Maria Tripodi (Foto: Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam)

Los ministerios de Industria y Comercio de Vietnam y de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia celebraron la décima reunión del Comité Conjunto de Cooperación Económica entre ambos países, en el marco de la visita oficial a Italia del presidente de la Asamblea Nacional del país indochino, Tran Thanh Man.



La sesión fue copresidida por la viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, y la subsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Maria Tripodi.



Ambas partes coincidieron en que el momento de la reunión, poco después de que Vietnam celebrara con éxito su XIV Congreso Nacional del Partido y consolidara su liderazgo gubernamental y estructura organizativa, ofrecía una oportunidad propicia para definir prioridades y áreas de cooperación acordes con la orientación de desarrollo de Vietnam para los próximos cinco años, así como con las estrategias y políticas de Italia hacia sus socios en un contexto regional y global cada vez más incierto.



En la reunión, los dos partes revisaron y evaluaron la cooperación en una amplia gama de sectores, incluidos comercio, energía, cooperación al desarrollo, cultura, deporte y turismo, agricultura, maquinaria industrial, textiles, calzado, explotación de piedra y asociaciones entre localidades.



También propusieron y acordaron planes para seguir impulsando el comercio bilateral, maximizando al mismo tiempo los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA), con miras a elevar la cooperación económica a un nivel acorde con el potencial de ambos países y la evolución del contexto global.



Phan Thi Thang subrayó que la amistad tradicional y la cooperación entre Vietnam e Italia continúan fortaleciéndose y ampliándose. Sobre esa base, las comunidades empresariales de ambos países han aprovechado eficazmente las oportunidades que ofrece el EVFTA para mantener un crecimiento estable del comercio bilateral, a pesar de las fluctuaciones del mercado global.



Por su parte, Tripodi calificó a Vietnam como un socio estratégico importante y uno de los mercados más dinámicos de Italia en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Reafirmó el compromiso de Italia de fortalecer la cooperación con el país en todos los ámbitos, especialmente en la transición verde.



En la práctica, Italia figura entre los diez miembros del Grupo de Socios Internacionales (IPG) que, junto con Vietnam, lanzaron en 2022 la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP), y se ha comprometido a movilizar aproximadamente 500 millones de euros en los próximos tres a cinco años para apoyar proyectos de la JETP.



Recientemente, a través de Cassa Depositi e Prestiti, Italia se convirtió en uno de los seis financiadores del proyecto hidroeléctrico de bombeo de Bac Ai, el primero de su tipo en Vietnam.



Tripodi también reafirmó el apoyo de Italia al levantamiento por parte de la Unión Europea de la “tarjeta amarilla” impuesta a las exportaciones pesqueras de Vietnam, reconociendo los esfuerzos efectivos del país en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



La apertura de una ruta aérea directa entre Vietnam y Milán a partir de 2025 ha facilitado los viajes de turistas, empresas y ciudadanos de ambas partes, añadió. Italia también revisará los procedimientos para hacer más ágil la concesión de visados a los ciudadanos vietnamitas, promoviendo así los intercambios culturales, turísticos y económicos.



Ambas partes acordaron facilitar el acceso al mercado para productos clave de exportación y priorizar la cooperación en la atracción de inversiones y la transferencia de tecnología en sectores emergentes y estratégicos como la nueva energía, las energías renovables y la automatización, al tiempo que continuarán fortaleciendo la cooperación existente en textiles, calzado, respuesta al cambio climático, electrónica, cultura y turismo.



Al concluir la reunión, ambas partes firmaron el acta correspondiente y acordaron que la undécima edición se celebrará en Hanoi el próximo año./.