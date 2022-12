Vietnam e Israel buscan promover relaciones comerciales y económicas

Jerusalén (VNA) Vietnam e Israel conmemorarán en 2023 el 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas (12 de julio) que será una buena oportunidad para que la Embajada de Hanoi en Jerusalén promueva las actividades de diplomacia económica de manera más profunda, sustantiva y efectiva.



Así lo subrayó Ly Duc Trung, embajador de Vietnam en Israel, durante una entrevista sobre el tema con los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias, en esta capital.

Duc Trung informó que las tareas de diplomacia económica y promoción comercial de la nación indochina en Israel se enfrentan en la actualidad a varias dificultades, incluidas las diferencias en método de acercamiento.



La mayoría de las empresas israelíes comienzan sus negocios desde cero, que no esperan a los recursos en el proceso del emprendimiento sino buscan y crean los mismos de manera activa, igualmente, tienen un espíritu de trabajo colectivo con alta responsabilidad y honran el valor de la materia gris, lo que las entidades vietnamitas necesitan fijarse, reiteró.



Además, debido a que el costo de vida en Israel es muy caro, los recursos de las agencias representativas vietnamitas en esta ciudad son limitados, tanto en mano de obra como materiales, por lo que las actividades de promoción económica y comercial se ven limitadas y no satisfacen plenamente las expectativas de los dos países, señaló.



Otra limitación es la diferencia de cultura y el tiempo de trabajo entre ambas naciones haciendo que el proceso de coordinación comercial bilateral a veces no sea favorable, agregó.



Al compartir las orientaciones para mejorar la eficiencia de la diplomacia económica en el tiempo venidero, dijo que los funcionarios y trabajadores diplomáticos de la Embajada continuarán esforzándose para llevar el valor del intercambio comercial entre las dos partes a alrededor de tres mil millones de dólares lo más temprano posible.



A principios de 2023, los equipos negociadores de los dos países sobre el Tratado de Libre Comercio Vietnam-Israel (VIFTA) se reunirán y llevarán a cabo la ronda final de negociaciones, indicó.



Se espera que completen todos los contenidos discutidos en los últimos 11 años para que puedan firmar e implementar ese acuerdo comercial, con vistas a brindar beneficios prácticos a las personas, empresas, localidad, Ministerios y ramas de ambas naciones, remarcó.