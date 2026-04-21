Vietnam e Irlanda intensifican cooperación en vísperas de aniversario clave

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang (derecha), se reúne con la embajadora de Irlanda en Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin, en Hanoi el 21 de abril. Foto: baoquocte.vn

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, recibió hoy en Hanoi a la embajadora de Irlanda en Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin, para debatir medidas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral y preparar el 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



El encuentro también tuvo como objetivo impulsar la implementación de los resultados de la visita a Irlanda en octubre de 2024 del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam.

Thu Hang valoró la estrecha coordinación de Irlanda en la exitosa organización de la consulta política Vietnam–Irlanda celebrada en Dublín en marzo de 2026, así como la apertura oficial de la Embajada de Hanoi en esa ciudad, calificándola como un hito que refleja el compromiso de ambos países con el desarrollo de sus relaciones bilaterales.

Asimismo, propuso reforzar la confianza política, intensificar los intercambios de alto nivel y a todos los niveles, y organizar actividades culturales, juveniles y estudiantiles con motivo del próximo aniversario.



También instó a Irlanda a ratificar cuanto antes el Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA), lo que generaría un nuevo impulso para la cooperación económica.

La viceministra sugirió además mantener y ampliar programas de becas como el Ireland Fellows Programme para estudiantes e investigadores vietnamitas, fomentar la participación de empresas turísticas irlandesas en grandes eventos en Vietnam y fortalecer la coordinación bilateral cuando Irlanda asuma la presidencia del Consejo Europeo en la segunda mitad de 2026.

Por su parte, Ní Fhallúin celebró el establecimiento de la embajada vietnamita en Dublín, considerándolo una clara muestra del compromiso del país con el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Destacó asimismo el aumento sostenido del número de estudiantes vietnamitas en Irlanda y de turistas irlandeses que visitan Vietnam durante el período 2023–2025.

Con motivo del 30.º aniversario, Irlanda prevé organizar diversas actividades de intercambio cultural, incluidos espectáculos musicales y eventos de promoción de su cultura y su pueblo en Vietnam, además de compartir sus prioridades de cara a su próxima presidencia del Consejo Europeo.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de intensificar el intercambio de delegaciones, especialmente a nivel de alto rango, y coordinar estrechamente la organización de actividades conmemorativas como mensajes de felicitación, eventos culturales, festivales de cine, exposiciones de arte, presentaciones musicales e intercambios entre pueblos.

En esta ocasión, Thu Hang también sostuvo un encuentro con el cónsul honorario de Vietnam en Irlanda, Patrick McKillen, para analizar medidas destinadas a promover la cooperación en ciencia y tecnología, comercio e inversión, así como los intercambios entre pueblos, al tiempo que se apoya a las empresas de ambos países en el fortalecimiento de la conectividad y la exploración de mercados./.