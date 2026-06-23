Vietnam e Irlanda impulsan programas de investigación conjunta a escala global

Hanoi (VNA) - Vietnam e Irlanda promoverán con mayor fuerza los programas de investigación conjunta de alcance global y la concesión de becas para la capacitación a corto plazo de cuadros estratégicos del Partido y del Estado vietnamita, según se acordó durante un encuentro de trabajo entre el subdirector permanente de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Le Hai Binh, y la embajadora irlandesa en Hanoi, Deirdre Ní Fhallúin.



Ambas partes pasaron revista a los logros de la cooperación bilateral y analizaron las orientaciones prioritarias para la nueva etapa de desarrollo, coincidiendo en instruir a sus agencias especializadas a implementar con celeridad los planes acordados.



El encuentro se efectuó en el marco de una coyuntura especial, dado que ambas naciones conmemoran el trigésimo aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas (1996 - 2026), un hito marcado por la apertura oficial de la Embajada de Vietnam en Irlanda en marzo de este año.



Los funcionarios destacaron los resultados sobresalientes derivados de visitas estratégicas recientes, entre ellas la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente de la nación, To Lam, en octubre de 2024, y el viaje de trabajo a la nación europea del exdirector de la Academia, Nguyen Xuan Thang, en septiembre de 2025.



La diplomática irlandesa detalló los notables avances registrados en tres pilares esenciales como la agricultura y alimentación, mediante el programa IVAP; la educación, orientada a la formación de recursos humanos de alta calidad; y el comercio y la inversión.



Deirdre Ní Fhallúin resaltó proyectos emblemáticos en curso, tales como la designación de la Autoridad Aeroportuaria de Dublín (DAA International) como socio estratégico para la gestión y operación del aeropuerto internacional de Gia Binh en Vietnam; el proyecto de la Zona de Alta Tecnología Biológica de Hanoi (Silver Lake City), promovido por inversores irlandeses; y el próximo plan de cooperación entre la Universidad de Farmacia de Hanoi y el Instituto Nacional de Investigación y Formación en Biotecnología de Irlanda (NIBRT).



Ambas partes respaldaron la iniciativa de organizar un importante seminario internacional en la sede de la Academia en otoño de este año, concebido como un foro para intercambiar experiencias sobre reforma institucional, transformación digital, desarrollo sostenible y fortalecimiento de capacidades biotecnológicas.

El subdirector permanente de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Le Hai Binh, y la embajadora irlandesa en Hanoi, Deirdre Ní Fhallúin. (Foto: VNA)





En el ámbito de la gobernanza pública, la embajadora expresó su reconocimiento al rol fundamental de la Academia como socio clave en el Programa para el Fortalecimiento de la Gobernanza Inclusiva (IGAP), la nueva iniciativa que reemplaza al Índice de Desempeño de la Administración y Gobernanza Pública Provincial (PAPI), financiado por Irlanda y otros socios internacionales.



Al respecto, Hai Binh ratificó que mecanismos como el IGAP resultan indispensables para que Vietnam continúe elevando la eficacia y la eficiencia del aparato de los gobiernos locales en sus dos niveles principales./.