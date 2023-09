Vietnam e Indonesia se esfuerzan por aumentar el comercio bilateral a 15 mil millones de dólares

Hanoi (VNA) - La participación del primer ministro Pham Minh Chinh en la 43ª Cumbre de la ASEAN y citas relacionadas del 4 al 7 de septiembre en Yakarta promete muchas oportunidades de cooperación entre Vietnam e Indonesia para aumentar el comercio bilateral a los 15 mil millones de dólares.

Vietnam es un proveedor de arroz de buena calidad para Indonesia. (Fuente: VNA)



Mercado indonesio, un gran espacio disponible para productos vietnamitas



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1955, las relaciones entre Vietnam e Indonesia siempre se han desarrollado fuertemente en todos los campos, incluido el sector de economía.



El Departamento de Mercado Asia-África (Ministerio de Industria y Comercio) afirmó que, con más de 270 millones de consumidores, Indonesia es un mercado con mucho espacio para los productos vietnamitas. Por el contrario, Vietnam también es un mercado con gran potencial para que Indonesia promueva la cooperación tanto en comercio como en inversión.



Según la misma fuente, si en 2013 el valor de intercambio comercial bilateral solo obtuvo los 4,8 mil millones de dólares, después de 10 años, esta cifra se ha multiplicado casi por tres veces, alcanzando los 14,1 mil millones de dólares en 2022.



Sólo en los primeros cuatro meses de este año, el valor de intercambio comercial bilateral alcanzó más de 4,2 mil millones de dólares, de las cuales, las exportaciones a Indonesia fueron los 1,6 mil millones de dólares, un 9% más que en el mismo período de 2022.



En el Sudeste Asiático, Indonesia es actualmente el tercer socio comercial más grande de Vietnam, mientras que Vietnam es el cuarto socio comercial de Indonesia.



En particular, Vietnam es un proveedor prestigioso de muchos productos para el mercado indonesio, como arroz, café, caucho, mariscos, textiles, calzado, teléfonos móviles y componentes, hierro y acero, materiales de construcción y productos plásticos, entre otros.



Mientras tanto, las empresas vietnamitas están interesadas en importar muchos productos de Indonesia, como el carbón, las piezas de automóviles, el aceite de palma, las materias primas plásticas, los alimentos y materias primas para animales y los productos químicos, entre otros.



Pham The Cuong, consejero comercial de la Oficina Comercial de Vietnam en Indonesia, informó que en los primeros cuatro meses de 2023, las exportaciones vietnamitas de arroz al mercado indonesio ganaron 149 millones de dólares, un aumento repentino del 2,514 % en comparación con el mismo período de 2022.



Según él, Vietnam puede ampliar las ventas de algunos grupos de productos a Indonesia, como pho, fideos instantáneos, dumplings, dumplings congelados rellenos de mariscos y carne de res.



Además de la cooperación bilateral, los dos países también mantienen una estrecha coordinación y apoyo mutuo en marcos de cooperación económica multilateral como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Reunión Asia-Europa (ASEM), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP)...



Acceso proactivo al mercado



Pham The Cuong destacó que, con una población mayoritariamente musulmana, Indonesia es el mercado con mayor demanda de productos con certificación Halal en el mundo.



Por lo tanto, dijo, las empresas exportadoras vietnamitas deben aprender de manera proactiva y solicitar la certificación Halal de Indonesia.



Subrayó que la Oficina Comercial de Vietnam en Indonesia organizará stands en algunas de las principales ferias en este país insular y celebrará periódicamente seminarios de conexión comercial en línea con los principales importadores indonesios.



En 2023, la Oficina Comercial también realizará una sesión de consulta para presentar las regulaciones Halal de Indonesia para ayudar a las empresas exportadoras a obtener más información sobre esta certificación en particular y el mercado indonesio en general, precisó.



También recomendó que las empresas vietnamitas deben prestar atención a las medidas de defensa comercial en este país.



Desde ahora hasta 2040, Indonesia planea prohibir la exportación de 21 grupos de productos básicos en forma cruda y sin procesar, de los cuales varios grupos de productos afectan a Vietnam como carbón, camarones, mariscos, cangrejos, algas y madera aserrada, entre otros.



Al margen de la 55ª Reunión de Ministros de Economía de la ASEAN (AEM 55), el ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, compartió que Indonesia siempre considera a Vietnam como uno de sus importantes socios económicos y comerciales en el Sudeste Asiático.



Para que los nexos comerciales entre los dos países continúen desarrollándose, sugirió que Vietnam reanude las actividades de intercambio de delegaciones, especialmente los mecanismos de cooperación y los foros regulares entre ambas carteras, que han sido interrumpidos por la COVID-19.



Vietnam e Indonesia todavía tienen mucho potencial para la cooperación, especialmente en la industria pesquera y de automóviles eléctricos, señaló.



Ante la noticia de que una empresa vietnamita abrió la fábrica de automóviles eléctricos en Estados Unidos, con su potencial y las fortalezas disponibles, Indonesia llama a las compañías vietnamitas a prestar atención, invertir y cooperar con las similares indonesias para desarrollar esta industria en el país archipiélago.



Por su parte, el ministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien, saludó la propuesta de Zulkifli Hasan de reanudar los mecanismos de cooperación, calificando de necesaria esta actividad para que las dos partes puedan actualizar la cooperación y resolver los problemas que surjan.



Tras afirmar que su país está dispuesto a cooperar con la parte indonesia para desarrollar los campos mencionados, pidió al anfitrión movilizar a las empresas pesqueras de Indonesia a participar en ferias y eventos de promoción comercial en Vietnam para conectar las comunidades empresariales.



En cuanto a la cooperación en la industria de automóviles eléctricos, evaluó que Indonesia tiene abundantes recursos de níquel, mientras que Vietnam es uno de los países con los mayores recursos de tierras raras del mundo. Con base en los potenciales disponibles de cada país, ambos pueden trabajar juntos para desarrollar esta industria en la región en un futuro cercano.



Propuso que Zulkifli Hasan y el Ministerio de Comercio de Indonesia creen condiciones favorables para que Vietnam importe de manera estable carbón y aceite de palma crudo con el fin de garantizar la seguridad energética y la estabilidad para la industria manufacturera nacional.



También sugirió que el Ministerio de Comercio de Indonesia considere detener la aplicación de medidas proteccionistas y barreras comerciales para las exportaciones vietnamitas, al enfatizar que su país trata de manera justa y crea todas las condiciones favorables para que las empresas indonesias hagan negocios en su territorio.



Agregó que los dos países necesitan investigar y buscar oportunidades de cooperación en nuevos campos como la transformación digital y la energía limpia, además de aprovechar las oportunidades que brinda la Cuarta Revolución Industrial./.