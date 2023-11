Vietnam e Indonesia celebran diálogo sobre política de defensa

Hanoi (VNA) – El viceministro de defensa de Vietnam Hoang Xuan Chien y el secretario general del Ministerio de Defensa de Indonesia, Donny Ermawan Taufanto, copresidieron hoy el tercer Diálogo sobre política de defensa entre ambos países.

En el evento (Fuente:VNA)

Durante el diálogo, Xuan Chien afirmó que Vietnam persiste en la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, multilateralización y diversificación de los vínculos, así como la política de defensa de "cuatro no": no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.

Taufanto, por su parte, describió los vínculos de defensa como uno de los pilares de la cooperación integral bilateral y se comprometió a reforzar los vínculos mutuamente beneficiosos y que coincidan con el potencial de ambos países.

Las dos partes coincidieron en que la colaboración bilateral basada en los contenidos acordados en el segundo diálogo ha dado resultados importantes en diversos ámbitos, incluido el intercambio de delegaciones en todos los niveles, el mantenimiento de mecanismos de consulta y diálogo, la cooperación entre diferentes ramas militares, la formación y la cooperación en foros multilaterales liderados por la ASEAN.



La parte vietnamita elogió la firma de un acuerdo sobre procedimientos de entrenamiento conjunto en diciembre de 2021 entre las armadas y un memorando sobre la cooperación en seguridad marítima entre las fuerzas de guardacostas de ambos países en diciembre de 2022, sentando las bases para mejorar la eficacia de las actividades de cooperación en el mar.



En cuanto a las futuras orientaciones de cooperación, reafirmaron su compromiso de mejorar aún más la cooperación bilateral de defensa, para contribuir a los esfuerzos de los dos países para mejorar sus vínculos hacia una asociación estratégica integral, con enfoque en el intercambio de delegaciones de todos los niveles, mecanismos eficaces de consulta y diálogo, coordinación práctica y eficaz entre las fuerzas navales y guardacostas, entre otros campos.



Acordaron ofrecer apoyo mutuo en los foros y mecanismos multilaterales, particularmente aquellos liderados por la ASEAN, y apoyar eventos organizados por cada país.



Sobre cuestiones globales y regionales de interés mutuo, las dos partes realzaron el papel de la ASEAN y afirmaron sus esfuerzos conjuntos para contribuir activamente al fortalecimiento de la solidaridad y el papel central del bloque en la arquitectura de seguridad regional.

Subrayaron la importancia de garantizar la libertad y la seguridad marítima y aérea en el Mar del Este, y destacaron la necesidad de intensificar los compromisos y la implementación efectiva de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en esa zona (DOC), y trabajar para la pronta finalización de las negociaciones y la firma de un Código de Conducta al respecto práctico y eficaz que esté en consonancia con el derecho internacional, incluida la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982./.