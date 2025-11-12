Vietnam e India refuerzan cooperación en mantenimiento de la paz

Hanoi (VNA) - El Ejercicio Militar Bilateral Vietnam-India sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas 2025 (VINBAX 2025), se inauguró hoy en Hanoi.

Aviones lanzan equipos de ayuda humanitaria durante el ejercicio VINBAX 2024. (Foto: VNA)





Al intervenir en la apertura, el coronel general Phung Si Tan, subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam y subdirector del Comité Directivo del Ministerio de Defensa Nacional para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, expresó su satisfacción ante el desarrollo fructífero de las relaciones entre los dos países, en general, y la cooperación entre los Ministerios de Defensa, en particular.



Tras el éxito de VINBAX 2024 en India, la edición 2025 es el cuarto ejercicio bilateral en la materia entre los ejércitos de ambas naciones, el cual reviste una importancia práctica y significativa, como contribución a fortalecer la asociación estratégica integral entre las partes, reiteró.



VINBAX es la prueba más vívida del desarrollo cada vez más práctico y efectivo entre ambas partes, especialmente cuando India es, hasta la fecha, el único socio internacional que organiza ejercicios anuales al respecto con Vietnam en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, puntualizó.



Por su parte, Rajesh Kumar Singh, secretario de Defensa de la India, enfatizó que el ejercicio se ha convertido en uno de los pilares de la cooperación bilateral en materia de defensa, demostrando el compromiso compartido de India y Vietnam con la paz, la estabilidad y la cooperación regionales.



La actividad de este año brinda a las fuerzas militares de ambos países la oportunidad de entrenar juntas y adquirir experiencia práctica en situaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz, comentó.



Diseñado según los procedimientos de Naciones Unidas, la maniobra se centra en actividades de asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre, demostrando así el espíritu de paz y humanidad, valores que comparten la India y Vietnam, aseguró.



El funcionario expresó su orgullo por la estrecha coordinación entre las fuerzas de paz de los dos Estados en Sudán del Sur, y adelantó que la India desea ampliar el alcance de la cooperación de VINBAX a nuevas áreas, ayudando así a las fuerzas militares a estar mejor preparadas para afrontar los complejos desafíos del entorno de combate moderno.



Nueva Delhi seguirá siendo un socio fiable de Hanoi en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y está dispuesto a compartir su experiencia y capacidad para contribuir a fortalecer aún más la cooperación en materia de defensa bilateral, puntializó.



El ejercicio, que tiene lugar del 11 al 17 del presente mes, incluye numerosas actividades, destacando los cursos sobre habilidades especializadas de ingenieros y médicos militares para el desempeño de tareas en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y ejercicios integrados sobre la coordinación entre observadores militares, ingenieros, médicos militares, equipos de búsqueda y rescate y operadores de drones en el manejo de situaciones hipotéticas, entre otros.



Además del entrenamiento profesional, el VINBAX 2025 incluirá actividades ceremoniales, intercambios culturales y deportivos, y visitas a instalaciones, con el fin de promover un mayor entendimiento mutuo entre ambos países./.