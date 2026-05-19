Vietnam e India promueven la cooperación en economía digital

El consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, habla en el evento. (Fuente: VNA)

La Oficina Comercial de Vietnam en India y la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam (iDEA), en coordinación con socios indios, organizaron en la ciudad de Noida, estado de Uttar Pradesh, un foro Vietnam–India sobre economía digital y comercio electrónico transfronterizo.

​El evento reunió a representantes de organismos de gestión, asociaciones empresariales, plataformas tecnológicas, startups, empresas logísticas y expertos de ambos países.

​Durante el evento, el consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, señaló que la economía digital y el comercio electrónico están generando oportunidades para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las startups, al facilitar el acceso a los mercados globales con menores costes y mayor eficiencia.

​Subrayó que ambos países deben reforzar la cooperación en plataformas digitales, logística, tecnología financiera, inteligencia artificial (IA) y ecosistemas de innovación para impulsar un crecimiento comercial sostenible e inclusivo.

​Por su parte, Bui Thi Thanh Hang, representante de iDEA, destacó que el comercio electrónico es uno de los sectores de más rápido crecimiento a nivel mundial y una herramienta eficaz para que las pymes amplíen su presencia en los mercados internacionales, especialmente tras la pandemia de COVID-19.

​Según Thanh Hang, Vietnam se encuentra actualmente entre las tres economías de comercio electrónico de mayor crecimiento en la ASEAN. Se prevé que su mercado alcance los 37,2 mil millones de USD en 2026, con un crecimiento anual de alrededor del 25%.

​Señaló además que la Ley de Comercio Electrónico de Vietnam, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, proporcionará un marco jurídico transparente y apoyará a las empresas para aprovechar el comercio electrónico como un canal estratégico de exportación.

Expertos en el foro identificaron varias áreas prometedoras de cooperación bilateral, entre ellas las plataformas de comercio electrónico transfronterizo, pagos digitales y fintech, inteligencia artificial, logística, soluciones para cadenas de suministro y branding digital.

​Las empresas indias, añadieron, pueden acceder directamente al mercado vietnamita, cooperar con socios vietnamitas en actividades de producción y ofrecer servicios tecnológicos, logísticos y de pagos digitales.

​Gaurav Kamboj, de la agencia nacional de promoción de inversiones Invest India dependiente del Ministerio de Comercio e Industria, señaló que el país del sur de Asia está realizando importantes inversiones en infraestructuras digitales y logísticas.

​India cuenta actualmente con más de 1.400 millones de titulares de identidad digital y registró 241.600 millones de transacciones UPI en el ejercicio fiscal 2025–2026, además de desarrollar uno de los ecosistemas fintech más avanzados del mundo, añadió.

​Por su parte, Sanjiv Layek, secretario general de la Asociación Mundial de Pequeñas y Medianas Empresas (WASME), estimó que el comercio digital entre Vietnam e India podría alcanzar los 500 mil millones de USD para 2030.

​Propuso un marco de cooperación de cinco pilares centrado en el comercio electrónico transfronterizo, la IA e innovación, las finanzas digitales y pagos electrónicos, la logística y las cadenas de suministro, así como el apoyo a startups y la formación de capacidades.

​WASME también sugirió la creación de un corredor digital Vietnam–India para simplificar los procedimientos aduaneros, la facturación electrónica y la certificación empresarial, además de promover la interconexión de pagos entre el sistema UPI de India y la red NAPAS de Vietnam.

​Según la hoja de ruta propuesta, ambas partes podrían firmar un memorando de entendimiento en 2026, poner en funcionamiento la conexión UPI–NAPAS en 2027 y facilitar un comercio de 500 millones de USD para las pymes en 2028.

​Los delegados señalaron que, con el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral, el rápido crecimiento de las economías digitales en ambos países y sus fortalezas complementarias en tecnología, manufactura y mercados, Vietnam e India están bien posicionados para construir un ecosistema de comercio digital profundamente conectado y mejorar su participación en las cadenas de valor globales./.