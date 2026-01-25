Vietnam e India impulsan cooperación en la industria de alimentos y bebidas

El consejero comercial de la Embajada de Vietnam en la India, Bui Trung Thuong, interviene en la cita (Foto: VNA)

La Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam en India organizó un seminario en línea sobre la cooperación bilateral en la industria de alimentos y bebidas, con el objetivo de promover la participación de empresas vietnamitas en la Feria Internacional de Alimentos y Hotelería (AAHAR) 2026 en esta nación surasiática.

El seminario contó con la participación de representantes de organismos de promoción comercial, asociaciones sectoriales y la comunidad empresarial de ambos países.

Las partes debatieron sobre las oportunidades de acceso al mercado indio, los procedimientos para participar en la feria y las posibilidades de conectar a las empresas vietnamitas con socios indios a través de AAHAR.

Al intervenir en el evento, el consejero comercial Bui Trung Thuong subrayó que India es uno de los mercados de consumo de más rápido crecimiento en el mundo, con una gran población, una clase media en expansión y una demanda cada vez mayor de productos alimentarios y bebidas de alta calidad. Mientras tanto, Vietnam se ha consolidado como un proveedor confiable de productos agrícolas y alimentarios en el mercado internacional, especialmente en sectores como las especias, el café, el cacao y los productos procesados, lo que constituye una base favorable para fortalecer la cooperación bilateral.

Según el funcionario, el café es uno de los ámbitos con mayor potencial de cooperación. Vietnam figura entre los principales exportadores mundiales de café, con ventajas en términos de volumen, calidad y capacidad de procesamiento. En los últimos años, varias marcas vietnamitas han comenzado a acceder al mercado indio y han recibido una respuesta positiva de los consumidores, lo que demuestra un amplio margen de desarrollo.

Por su parte, Hoang Thi Lien, presidenta de la Asociación Vietnamita de Pimienta y Especias, señaló que Vietnam ocupa una posición importante en la cadena mundial de suministro de pimienta y especias, con productos presentes en más de 100 países y territorios.

Hoang Thi Lien, presidenta de la Asociación Vietnamita de Pimienta y Especias, interviene en el evento (Foto: VNA)

Consideró que el mercado indio tiene un gran potencial para los productos de alta calidad y afirmó que AAHAR representa una oportunidad concreta para que las empresas vietnamitas promocionen sus productos, busquen socios y amplíen su cuota de mercado.

Por su parte, Nguyen Thi Minh Chau, secretaria general de la Asociación Vietnamita del Café y el Cacao, destacó que el consumo de café en India está creciendo rápidamente, especialmente en los segmentos de café procesado y café de especialidad.

Según Minh Chau, la participación en AAHAR permitirá a las empresas vietnamitas fortalecer su presencia de marca, conectar con distribuidores y cadenas minoristas, y promover las exportaciones de productos de café y cacao con mayor valor agregado.

Durante el seminario, Vivekanand Vivek, subdirector de la Organización de Promoción del Comercio de India (ITPO), dependiente del Ministerio de Comercio e Industria, presentó una visión general de AAHAR, incluyendo su escala, las áreas de exhibición especializadas, las condiciones de participación y las oportunidades de conexión para las empresas internacionales.

Cabe destacar que ITPO propuso por primera vez el modelo de “País socio”, con el fin de reforzar la promoción de imagen y ampliar los vínculos comerciales en la exposición.

El seminario concluyó con una sesión de preguntas y respuestas centrada en las oportunidades de negocios B2B, los requisitos de acceso al mercado y el potencial de nuevos sectores.

En su intervención de clausura, Trung Thuong expresó su confianza en que el evento contribuirá a promover una mayor participación de las empresas vietnamitas en AAHAR, fortaleciendo así una cooperación comercial sostenible y eficaz entre Vietnam e India en el sector de alimentos y bebidas.

AAHAR es el principal evento B2B del sector de alimentos y hotelería organizado por ITPO y es considerado una de las ferias especializadas más prestigiosas del sur de Asia. La feria presenta las últimas tendencias de consumo, tecnologías y productos del sector, que abarcan desde alimentos envasados, productos lácteos, confitería, frutas y hortalizas, hasta soluciones de procesamiento, venta minorista, servicios hoteleros y tecnologías de envasado./.