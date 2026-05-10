Vietnam e India consolidan alianza estratégica con visión de futuro

Nueva Delhi (VNA)- La reciente visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la India, realizada del 5 al 7 de mayo, reviste una importancia especial al abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales, que evolucionan desde una sólida amistad tradicional hacia un marco de cooperación estratégica multidimensional, sustancial y orientado al futuro.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro indio, Narendra Modi, presencian el intercambio de documentos de cooperación entre los dos países. (Foto: VNA)



Así declaró a la Agencia Vietnamita de Noticias el ex asesor adjunto de seguridad nacional de la India, S.D. Pradhan, quien destacó que la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada refleja una convergencia cada vez más profunda de intereses geopolíticos, económicos, marítimos y de conexión civilizatoria entre ambos países.



En el marco de la visita, ambas partes firmaron 13 acuerdos y memorandos de entendimiento, y anunciaron 5 grandes iniciativas, lo que demuestra que la cooperación bilateral no se limita a los ámbitos tradicionales como la política y la defensa, sino que se expande con fuerza hacia nuevos sectores como la tecnología digital, la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, las tierras raras, la farmacéutica, la logística, el turismo y la conservación del patrimonio cultural.



Las iniciativas destacadas incluyen la mejora de las relaciones bilaterales, el establecimiento de la meta de alcanzar 25 mil millones de dólares en comercio bilateral para 2030, la participación de Vietnam en la Iniciativa del Océano Índico-Pacífico (IPOI) propuesta por la India, así como la ampliación del acceso al mercado para diversos productos agrícolas.



Según Pradhan, la visita tiene un significado estratégico en cuatro dimensiones principales. Primero, los dos países han institucionalizado un nivel superior de cooperación, pasando de una colaboración por sectores individuales a una conexión estratégica más integral y sostenible.



Segundo, la cooperación bilateral se ha ampliado hacia múltiples sectores emergentes como la IA, la tecnología financiera, los pagos digitales, la farmacéutica, los semiconductores, las tierras raras y la conservación cultural.



Tercero, la visita demuestra una fuerte convergencia de visiones respecto a la región del Indo-Pacífico y los asuntos marítimos. La participación de Vietnam en la IPOI se evalúa como un paso importante, que manifiesta el compromiso común hacia la paz, la libertad de navegación marítima, las cadenas de suministro sostenibles y un orden regional basado en el derecho internacional, calificó.



Cuarto, ambas partes reafirmaron su determinación de impulsar la cooperación económica, apuntando al objetivo de un comercio bilateral ascendente a 25 mil millones de dólares para 2030, al tiempo que fortalecen los vínculos en inversión, producción y logística.



Pradhan valoró los encuentros de To Lam con la comunidad empresarial en Mumbai, lo que demuestra la especial importancia otorgada por Vietnam al sector privado y su deseo de fomentar la cooperación en sectores estratégicos del futuro como la IA, las energías limpias, la logística, los centros de datos y la investigación y desarrollo.



Para materializar los compromisos alcanzados, el experto consideró que lo más importante es construir un mecanismo de implementación eficaz con una hoja de ruta clara y un sistema de supervisión de alto nivel. Ambos países necesitan promover la conectividad aérea directa entre los principales centros económicos, fortalecer los vínculos en las cadenas de suministro, incentivar la inversión del sector privado y continuar mejorando el entorno empresarial.



También propuso que ambas partes impulsen la coordinación en foros regionales e internacionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas y los mecanismos de cooperación en la región del Indo-Pacífico, al tiempo que aumenten los intercambios pueblo a pueblo, en turismo y educación para construir una base social sólida para los lazos bilaterales.



Según Pradhan, el verdadero éxito de la visita se medirá por la capacidad de transformar los acuerdos y memorandos de entendimiento en proyectos concretos en los ámbitos de defensa, comercio, tecnología y conectividad. De implementarse eficazmente, la alianza Vietnam - India podrá convertirse en una de las relaciones bilaterales más importantes de Asia./.



