Vietnam e India buscan nuevas orientaciones estratégicas para profundizar su asociación bilateral

El ICWA y la VASS celebran el 6º Diálogo ICWA–VASS bajo el tema “Convergencias estratégicas y orientaciones futuras en las relaciones Vietnam-India” . Foto: Ngoc Thuy - VNA

El Consejo Indio de Asuntos Mundiales (ICWA) y la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS) celebraron hoy en esta capital el 6º Diálogo ICWA–VASS bajo el tema “Convergencias estratégicas y orientaciones futuras en las relaciones Vietnam-India”.

Este foro anual de diálogo académico entre dos importantes instituciones de investigación de ambos países tiene como objetivo promover el intercambio académico, fortalecer el diálogo político y formular recomendaciones para profundizar la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre Vietnam e India.

En la sesión inaugural, el director general adjunto en funciones del ICWA, embajador N. J. Gangte, destacó el creciente papel de los centros de investigación y los responsables de la formulación de políticas en la definición de orientaciones estratégicas, especialmente en el contexto de que las relaciones Vietnam-India entran en una nueva etapa de desarrollo.

Señaló que la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a India en mayo pasado, así como la elevación de los vínculos bilaterales a la Asociación Estratégica Integral Reforzada, han abierto un nuevo capítulo en la relación entre ambos países.

Según N. J. Gangte, Vietnam e India comparten numerosas similitudes en sus orientaciones de política exterior y trabajan conjuntamente para promover una región del Indo-Pacífico libre, abierta, inclusiva y basada en normas.

Ambos países aspiran a elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares en 2030 y ampliar la cooperación en áreas como tecnología digital, inteligencia artificial, semiconductores, minerales estratégicos, ciberseguridad y cadenas de suministro.

También subrayó que la defensa continúa siendo un pilar importante de la relación bilateral, mientras que los intercambios entre pueblos, la educación, la salud y la cultura constituyen bases para un desarrollo sostenible de los vínculos.

El vicepresidente de la VASS, Ta Minh Tuan, afirmó que, tras seis ediciones, el Diálogo VASS–ICWA se ha convertido en un importante foro académico y de diálogo político, contribuyendo con fundamentos científicos a la elaboración de políticas y al fortalecimiento de las relaciones Vietnam-India.

Puntualizó que, ante el aumento de la competencia estratégica, el rápido desarrollo tecnológico y los desafíos de seguridad no tradicionales, las relaciones de asociación entre países deben orientarse hacia la construcción de capacidades de resiliencia estratégica.

Minh Tuan destacó que la elevación de las relaciones Vietnam-India a Asociación Estratégica Integral Reforzada no solo constituye un hito diplomático, sino que también refleja una convergencia cada vez mayor en visión estratégica, aspiraciones de desarrollo y compromiso con la construcción de un Indo-Pacífico abierto, inclusivo y basado en normas.

Propuso que la VASS y el ICWA impulsen la “cocreación de conocimiento” mediante investigaciones conjuntas, intercambio de expertos, publicaciones científicas conjuntas y elaboración de recomendaciones políticas.

El encargado de negocios de la Embajada de Vietnam en India, Tran Thanh Tung, propuso fortalecer el intercambio de delegaciones de alto nivel, reactivar pronto los mecanismos de cooperación en ciencia, tecnología y comercio, acelerar la revisión del Acuerdo de Comercio de Bienes ASEAN-India (AITIGA), ampliar la cooperación en inversión, innovación, conexión empresarial y transporte aéreo.

Durante las cuatro sesiones de debate, los académicos y expertos de ambos países analizaron los logros alcanzados tras 10 años de implementación de la Asociación Estratégica Integral y debatieron orientaciones de cooperación en el contexto de rápidos cambios geopolíticos y económicos mundiales.

Los participantes se centraron en temas como competencia estratégica, papel de la ASEAN, cooperación marítima, defensa y seguridad, además del papel de los intercambios populares, la educación, la cultura y la investigación en la consolidación de las relaciones bilaterales./.