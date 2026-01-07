Vietnam e India buscan impulsar su asociación estratégica integral

Hanoi (VNA) – Vietnam e India deben establecer un rumbo claro para impulsar aún más sus relaciones bilaterales al acercarse a una década de su Asociación Estratégica Integral, declaró el embajador de Nueva Dehli en Hanoi, Tshering W. Sherpa.

El embajador de la India en Hanoi, Tshering W. Sherpa

En una entrevista reciente con la Agencia Vietnamita de Noticias con motivo del Año Nuevo 2026, el diplomático enfatizó la necesidad de fortalecer aún más los pilares tradicionales de las relaciones entre India y Vietnam, basados en la confianza estratégica, los lazos culturales e históricos de larga data y la creciente cooperación en áreas emergentes.

India fue uno de los primeros países en establecer una Asociación Estratégica Integral con Vietnam en 2016, basándose en una larga amistad y estrechos lazos que precedieron al establecimiento formal de relaciones diplomáticas en 1972.

“Lo que más se ha destacado en las relaciones bilaterales es la expansión y profundización de los compromisos”, enfatizó el embajador Sherpa.

Expresó su satisfacción por el importante papel de Vietnam como socio en la "Política de Acción hacia el Este" de la India y en la región del Indo-Pacífico, basado en su interés compartido en promover la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales.

Al recapitular los logros alcanzados por Vietnam e India en diversos ámbitos, desde el compromiso político, la colaboración para el desarrollo, la defensa y la seguridad, el comercio y la inversión hasta los amplios intercambios interpersonales, mostró su convicción de que los lazos binacionales seguirá fortaleciéndose en el futuro.

Según el diplomático, la innovación, las tecnologías críticas y emergentes, las energías renovables y la atención médica ofrecen enormes oportunidades para la cooperación bilateral. Dentro de estas áreas prioritarias, destacan la inteligencia artificial (IA), la computación cuántica, el diseño de chips de próxima generación, el procesamiento de tierras raras, la fabricación avanzada, las tecnologías espaciales, las soluciones digitales para la buena gobernanza, así como la seguridad de datos y la ciberseguridad.

Sin embargo, señaló que los lazos comerciales entre India y Vietnam aún no han alcanzado su máximo potencial para igualar la profundidad de sus relaciones diplomáticas; por lo tanto, promover y fortalecer los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países debe ser una prioridad absoluta.

Además de los notables avances en la cooperación en infraestructura digital, tecnología financiera, vehículos eléctricos, fabricación de automóviles, productos farmacéuticos y electrónica, la innovación financiera y los pagos digitales también se identifican como áreas prometedoras de cooperación que ofrecen beneficios sostenibles para ambos países, añadió.

El embajador reveló que India está trabajando con Vietnam y otros países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para actualizar y revisar el Acuerdo de Comercio de Bienes entre la ASEAN y la India (AITIGA) de 2009 para alinearlo a los avances actuales.

La revisión busca mejorar la resiliencia comercial y de la comunidad empresarial ante las fluctuaciones del mercado en un mundo cada vez más incierto y garantizar la estabilidad de la cadena de suministro, afirmó, expresando su deseo de que Vietnam continúe brindando su apoyo constructivo durante todo el proceso.

De cara al futuro, ambos países también deberían fortalecer la cooperación en nuevas áreas, como las energías renovables y bajas en carbono, la ciencia y la tecnología, y la innovación, identificándolas como áreas prioritarias clave en el futuro.

En cuanto a la cooperación cultural y educativa, el diplomático reafirmó el compromiso de India de ofrecer más becas a Vietnam en el marco de la Cooperación Técnica y Económica de la India./.