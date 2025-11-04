Vietnam domina tecnología digital basada en estándares abiertos

Hanoi (VNA)- Para dominar el futuro digital, Vietnam debe dominar la inteligencia artificial (IA), y la vía más rápida para lograrlo es mediante la tecnología abierta, con datos compartidos de forma segura, una infraestructura informática nacional y una comunidad colaborativa e innovadora.



Este es el mensaje principal del Foro de Tecnología Abierta 2025, organizado hoy en Hanoi por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.



Bajo el lema “IA con tecnología y código abiertos”, el simposio busca reunir a instituciones públicas, investigadores, empresas y expertos para compartir visiones, experiencias y soluciones. El objetivo es convertir la IA y la tecnología abierta en un motor clave de la transformación digital nacional, al servicio del desarrollo socioeconómico del país.



El ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, enfatizó que la mayor creación es la de todo un pueblo, y dicha creatividad solo puede existir si la tecnología es abierta. La tecnología abierta libera el potencial creativo de cada individuo.



Afirmó que desarrollar y dominar la tecnología digital basada en estándares abiertos no es solo un compromiso, sino una estrategia y un plan de acción para Vietnam. La apertura es esencial para proteger a la humanidad, fomentar la innovación, acelerar el progreso tecnológico y construir una IA soberana.

En su informe titulado “Desarrollo de un ecosistema de IA abierta: base para la autosuficiencia tecnológica y la innovación nacional”, el director del Instituto Nacional de Tecnología Digital y Transformación Digital (NIDiT), Ho Duc Thang, identificó tres pilares para el ecosistema de IA abierta de Vietnam, que abarcan una infraestructura informática nacional y centros de datos “Hecho en Vietnam”; la creación y estandarización de datos abiertos, especialmente en vietnamita; y el establecimiento de una comunidad de IA abierta donde empresas, universidades, expertos y directivos compartan sus conocimientos y modelos.



Según la empresa Viettel Solutions, la IA soberana debe ser fundamental para el desarrollo. Cuando los datos y el proceso de entrenamiento de modelos se gestionan dentro del ámbito digital del país, Vietnam puede garantizar la seguridad de los datos de sus ciudadanos e implementar aplicaciones de IA a gran escala en las actividades administrativas, la salud, el transporte, las finanzas y las ciudades inteligentes.



Los participantes coincidieron en que, para el desarrollo sostenible de la IA abierta, Vietnam debe construir una alianza de cuatro pilares: el Estado (políticas e infraestructura), las empresas (liderazgo tecnológico), las instituciones (formación e investigación) y la comunidad (conocimiento abierto).



El Ministerio de Ciencia y Tecnología desempeñará un papel fundamental en el establecimiento del marco legal para la IA abierta, que incluye una Ley de Inteligencia Artificial, espacios de experimentación flexibles, inversiones en infraestructura informática nacional y una reforma de la contratación pública para crear oportunidades concretas para las soluciones vietnamitas de IA./.