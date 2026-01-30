Vietnam dispuesto a contribuir de forma práctica a la paz en Gaza

La participación de Vietnam en el Consejo de Paz de Gaza resalta su compromiso con los esfuerzos internacionales para encontrar una solución justa y duradera al conflicto de Gaza, apoyar su reconstrucción y promover la paz en Oriente Medio, siempre en línea con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la Resolución 2803.



La gente camina entre los escombros de los edificios destruidos por el conflicto en la ciudad de Gaza. Foto: Xinhua/VNA



Así lo afirmó el ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen, encargado de negocios interino de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, en un debate abierto de alto nivel sobre Oriente Medio y Palestina, celebrado el 28 de enero en Somalia, país que preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) durante enero de 2026.



Aseguró que Vietnam apoya firmemente el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y las iniciativas que promueven la implementación de la solución de dos Estados, incluyendo la conferencia de alto nivel respaldada por la ONU y la Declaración de Nueva York 2025.



Celebró los avances alcanzados en la primera y segunda fase del Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, subrayando que la Resolución 2803 destaca la responsabilidad del CSNU de garantizar que la iniciativa se lleve a cabo de acuerdo con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los compromisos de las partes involucradas.



El diplomático vietnamita expresó su preocupación por los riesgos que podrían socavar el acuerdo de alto el fuego, citando las denuncias continuas de violaciones y violencia localizada, mientras que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica debido a la destrucción generalizada y la escasa mejora de los servicios esenciales.



Vietnam insta a todas las partes a actuar con la máxima moderación, priorizar la protección de la población civil y la infraestructura civil, y cumplir con las resoluciones pertinentes de la ONU y las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), reiterando el apoyo de Vietnam al papel central de la ONU, incluyendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la resolución de conflictos mediante medidas pacíficas basadas en el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de las partes.



El diplomático destacó también la importancia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en la coordinación y entrega de asistencia humanitaria en Gaza.



En el evento, el coordinador residente de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio y representantes de varios países reconocieron los avances iniciales en la implementación de la primera fase del Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, que incluyen el alto el fuego, el intercambio de rehenes y prisioneros, el redespliegue de fuerzas según lo acordado y la mejora del acceso humanitario. Muchos delegados también advirtieron sobre el riesgo de reanudación del conflicto e instaron a todas las partes a cumplir plenamente los acuerdos firmados, respetar el derecho internacional y adherirse a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas./.