Vietnam, destino de inversión atractivo para empresas extranjeras

El Parque Tecnológico Da Nang n.º 2 está diseñado con un estilo moderno, idóneo para empresas de los sectores de tecnología de la información e innovación. Foto: VNA

Las fluctuaciones del comercio global han fragmentado cada vez más el entorno de inversión, haciéndolo difícil de predecir, lo que obliga a las empresas a adaptarse rápidamente.



Sin embargo, muchos inversores extranjeros continúan viendo a Vietnam como un eslabón estable dentro de la cadena de suministro global, gracias a los destinos de inversión con ventajas competitivas.



Según Sun Guoqiang, presidente de la Asociación de Empresas de Shandong en Vietnam, las empresas chinas, especialmente en el sector de la producción industrial, muestran un creciente interés en Vietnam.



La comunidad empresarial de Shandong ha pasado de la fase exploratoria a una implementación más sistemática de inversiones, enfocándose en la capacidad de producción, la operación, la adaptación al entorno de negocios y la localización de la cadena de suministro.