Vietnam destaca su compromiso internacional con ayuda tras terremoto en Venezuela

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Defensa de Vietnam celebró hoy en Hanoi una reunión para asignar la misión a las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam que participarán en la asistencia humanitaria y las labores de socorro tras el terremoto en Venezuela.

El general Nguyen Tan Cuong, miembro del Comité Central del Partido, Jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, viceministro de Defensa, junto con los oficiales y militares que parten hacia Venezuela para cumplir su misión. (Foto: VNA)

El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General y viceministro de Defensa, subrayó que se trata de una misión internacional de alto significado, que refleja la política exterior del Partido y del Estado, contribuye a elevar el prestigio y la posición de Vietnam en la respuesta global a desastres y refuerza la amistad tradicional y la asociación integral entre Vietnam y Venezuela.

Esta es la tercera vez que el Ejército Popular de Vietnam despliega fuerzas en el extranjero para misiones de socorro ante desastres. Muchos de los efectivos participantes han intervenido previamente en las operaciones de asistencia en Turquía y Myanmar, lo que demuestra la capacidad y el sentido de responsabilidad del ejército vietnamita, así como la imagen del “Soldado de Ho Chi Minh” ante la comunidad internacional.

El general Nguyen Tan Cuong valoró positivamente los preparativos de las agencias y unidades, y pidió al contingente cumplir estrictamente la misión, mantener la disciplina, la solidaridad y la iniciativa para superar dificultades, coordinándose estrechamente con fuerzas internacionales y autoridades locales, garantizando la seguridad del personal y del equipamiento, y respetando las leyes del país anfitrión.

Según el general de brigada Pham Hai Chau, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate, la fuerza desplegada está compuesta por 82 efectivos organizados en cuatro grupos: mando; equipo de ingenieros de rescate estructural; equipo médico militar; y equipo de perros de búsqueda y rescate.

El equipo y las mercancías previstas para transportar tienen un peso aproximado de 88 toneladas, incluyendo equipos para la misión y asistencia a Venezuela. Entre ellos, los bienes de apoyo y para la misión comprenden 50 toneladas de alimentos secos, 1.600 conjuntos de tiendas de campaña y 15 generadores eléctricos, empaquetados en 628 bultos.

El contingente transportará unas 88 toneladas de equipos y suministros, incluyendo material de rescate, suministros médicos y ayuda humanitaria como alimentos secos, tiendas de campaña y generadores eléctricos. El despliegue será coordinado por el Departamento General de Logística y Técnica, con traslado desde Vietnam hasta el aeropuerto de Maiquetía y posteriormente a Caracas.

La misión tendrá una duración estimada de unos 20 días, y el equipo mantendrá informes periódicos al Estado Mayor General y al Ministerio de Defensa para su dirección oportuna./.

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