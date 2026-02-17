Vietnam destaca papel de comunidad connacionales en nueva era de desarrollo

El presidente Luong Cuong, su esposa y delegados en el Programa Especial de Arte de la Patria de Primavera 2026. (Foto: VNA)

2025 fue un año crucial porque no solo concluyó una fase (2021-2025) de implementación de políticas para los residentes vietnamitas en el extranjero, sino que también inició un proceso integral de preparación en términos de mentalidad, instituciones y recursos para realizar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



En este proceso, la comunidad vietnamita en el exterior ocupa una nueva posición, acompañándose en la visión de desarrollo del país hasta 2045.



La patria es una base sólida



En 2025, el mundo siguió moviéndose con diversos cambios rápidos e impredecibles y una mayor competencia estratégica, conflictos que surgen en muchas regiones, junto con desafíos económicos, de seguridad y sociales entrelazados, creando así un entorno internacional de altos riesgos e incertidumbre.



En este contexto, casi 6,5 millones de vietnamitas residentes en más de 130 países y territorios aún consideran su Patria como una sólida fuente de apoyo espiritual. La Patria se convierte en una fuente de fortaleza, brindando a cada ciudadano que vive lejos de la tierra natal mayor confianza y una mayor aspiración al desarrollo.



Con la fuerte atención, liderazgo y dirección del Partido y del Estado, el trabajo relacionado con el pueblo vietnamita en el exterior continúa llevándose a cabo de manera vigorosa, sincrónica y eficaz, demostrando claramente un cambio de pensamiento y logrando numerosos resultados positivos.



Nguyen Trung Kien, jefe del Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, enfatizó que la imagen de Vietnam se difunde no sólo a través de la diplomacia oficial, sino también a través de la vida de la comunidad de coterráneos en el exterior.

Residentes vietnamitas en el extranjero ofrecen incienso en el complejo de templos dedicados a Reyes Dinh y Le en la provincia de Ninh Binh el 7 de febrero de 2026. (Foto: VNA)

Desde pabellones de gastronomía y escenarios culturales hasta templos y clases de idioma vietnamita en todo el mundo, la imagen del país indochino se cuenta a través de historias cotidianas que son a la vez inspiradoras e impactantes.



Así es como los valores vietnamitas (desde la cultura, la gastronomía y el estilo de vida hasta el espíritu de compasión), creando así un "espacio vietnamita global", reiteró el funcionario.



* 5 cambios importantes



Al entrar en el período 2026-2030, mientras el país se prepara para entrar en una nueva era de desarrollo, en el espíritu del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, la labor relativa a los residentes compatriotas en el exterior también necesita ser mejorado, vinculado a los pilares del desarrollo rápido y sostenible, con el objetivo de que Vietnam se convierta en un país desarrollado de altos ingresos en 2045.



Esta orientación se basa en el nuevo pensamiento de desarrollo del Partido, reflejado en las nueve nuevas resoluciones del Buró Político, emitidas entre 2024 y 2025 y a principios de 2026, que abarcan áreas clave.



En particular, la comunidad vietnamita en Ultramar se identifica como un componente estrechamente vinculado a los recursos nacionales, participando directamente en los nuevos pilares de desarrollo del país, desde el conocimiento, la tecnología, la innovación, la inversión, la marca nacional, hasta la diplomacia popular y la postura de defensa basada en el apoyo de las masas.



Sobre la base de los destacados logros de 2025, Trung Kien afirmó que la dirección para implementar el mencionado trabajo a partir de 2026 debe centrarse en cinco cambios principales, sobre todo colocar a la comunidad de residentes vietnamitas en el extranjero en una posición de cocreación y que participa conjuntamente en la solución de los desafíos nacionales de desarrollo.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que esos ciudadanos se conviertan en un recurso estratégico para el país, entre otros aspectos.



Además, resulta necesario cambiar el concepto desde una “comunidad vietnamita en el exterior” a una “comunidad vietnamita global”, unida en aspiraciones, diversa en capacidades, conectada por la tecnología y la confianza, señaló.



En el camino hacia 2045, la comunidad vietnamita global será sin duda una parte inseparable de la gran familia nacional, de la fortaleza y el orgullo de la nación indochina en la nueva era de desarrollo próspero", afirmó./.