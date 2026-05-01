Vietnam destaca en misión de la ONU con proyecto vial en Abyei

Hanoi (VNA) – Durante la reciente ceremonia de entrega de la carretera Abyei–Agok, de 37 km de longitud, cientos de residentes locales se alinearon a ambos lados para saludar a los miembros de la Unidad de Ingeniería 4 de Vietnam, quienes la rehabilitaron como parte de sus labores en la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Representantes de la Unidad de Ingeniería 4 de Vietnam entregan obsequios a alumnos de la escuela secundaria Abyei. (Foto: qdnd.vn)

Según el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, adscrito al Ministerio de Defensa, la carretera Abyei–Agok reviste una importancia estratégica especial para la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), ya que las autoridades y la población locales han anhelado durante mucho tiempo contar con una conexión de transporte conveniente entre el Norte y el Sur. La única vía vital para patrullas, ayuda humanitaria y desplazamiento de la población se había deteriorado gravemente tras años de uso debido a las condiciones del suelo y a las prolongadas lluvias intensas.

Tras recibir la asignación de la misión y a solicitud de las autoridades locales, el equipo vietnamita elaboró de inmediato un plan, movilizó al máximo sus recursos humanos y equipos, y aplicó un enfoque integral para acelerar las obras.

Después de 85 días de construcción continua, se completó un gran volumen de trabajo: cerca de 300.000 metros cúbicos de tierra negra y unos 70.000 metros cúbicos de arena fueron excavados y rellenados; la plataforma de la carretera se amplió de 10 a 14 metros, con algunos tramos de hasta 20–25 metros; se colocaron más de 31.700 metros cúbicos de murram; y se instaló un sistema de drenaje.

La carretera se terminó 35 días antes de lo previsto, garantizando una circulación fluida incluso para vehículos pesados.

En la ceremonia de entrega, el jefe interino de la misión y comandante de la fuerza de la UNISFA, el general de división Ganesh Kumar Shrestha, valoró que, desde la creación de la misión en 2011, este es el primer proyecto de tal envergadura e importancia para la población local.

Subrayó que la finalización de la carretera constituye un logro sin precedentes, que abre oportunidades para la conectividad de infraestructuras y refuerza la seguridad en la zona, destacando los esfuerzos del equipo vietnamita.

El jefe de la División de Apoyo a la Misión de la UNISFA, Uchenna Odenigbo, afirmó que la apertura de la vía antes de la temporada de lluvias aporta un doble beneficio: mejora las condiciones de desplazamiento de la población y refuerza la capacidad logística de la misión.

Por su parte, Arop Deng Kuol, subadministrador jefe del Área Administrativa Especial de Abyei, expresó su sincero agradecimiento por las contribuciones de la Unidad de Ingeniería 4 de Vietnam, señalando que la carretera, anteriormente en muy mal estado, se ha convertido en una de las de mejor calidad de la zona, contribuyendo a mejorar el paisaje y la calidad de vida de la población.

El teniente coronel Trinh Van Cuong, jefe de la unidad y comandante de las fuerzas vietnamitas en la UNISFA, afirmó que el contingente siempre se esfuerza por aportar los mejores beneficios a la comunidad local.

El equipo también recibió una carta de reconocimiento del administrador jefe del Área Administrativa Especial de Abyei, en la que se elogió su eficaz coordinación con las autoridades locales y la UNISFA, su desempeño profesional, disciplinado y altamente eficiente, así como la finalización anticipada del proyecto antes de la temporada de lluvias y la ejecución de otras obras importantes, como la reparación del puente Banton y la mejora de vías clave para las operaciones de la misión y la vida de la población.

La carta solicitó a la UNISFA considerar el reconocimiento de la unidad como un equipo destacado y expresó el deseo de continuar la cooperación en el futuro.

Además de completar el proyecto de construcción, el equipo llevó a cabo actividades prácticas de apoyo humanitario. En esta ocasión, se entregaron directamente a familias necesitadas cientos de artículos esenciales y útiles escolares, llevando alegría a los niños de Abyei. Uno de los aspectos destacados fue el traslado de 10 camas hospitalarias estándar desde Vietnam para apoyar al sector sanitario local./.