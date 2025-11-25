Vietnam destaca en Colombo con gastronomía y tradiciones en feria navideña

Colombo, 25 nov (VNA) – La Embajada de Vietnam y la comunidad vietnamita en Sri Lanka participaron recientemente en el Bazar Benéfico Navideño Internacional (ICCB), realizado en el Gran Salón del Hotel Galle Face de Colombo.



El stand vietnamita en la cita (Fuente: VNA)



La edición 2025, con más de 100 stands internacionales, ofreció un espacio vibrante para el intercambio cultural y gastronómico, atrayendo a un público diverso.



Entre los puestos más destacados, el de Vietnam llamó la atención por su rica identidad nacional, combinando el rojo de la bandera, la vestimenta tradicional y una variedad de productos emblemáticos. Pho (sopa de fideos arroz con lonjas finas de ternera o pollo), rollitos de primavera, café, frutos secos, dulces y artesanías captaron gran interés entre los visitantes.



Muchos asistentes comentaron que ya habían disfrutado de la cocina vietnamita en restaurantes de Colombo, a través de medios de comunicación o durante sus viajes a Vietnam, y expresaron su entusiasmo por volver a experimentar estos sabores en la feria.



La embajadora de Vietnam en Sri Lanka, Trinh Thi Tam, resaltó la importancia cultural y humanitaria del evento, señalando que la participación continua de Vietnam ayuda a fortalecer el entendimiento mutuo y a dar mayor visibilidad a la cultura vietnamita en Sri Lanka.



A su vez, Nguyen Mai Trinh, jefa del Comité de Enlace de la Comunidad Vietnamita en Sri Lanka, también subrayó la relevancia del evento para reafirmar la identidad vietnamita y fortalecer los lazos con la diáspora.



Según representantes de la embajada y de la comunidad vietnamita, lo recaudado se destinará a apoyar a las víctimas del reciente temporal severo en Vietnam y a financiar actividades benéficas en Sri Lanka./.