Vietnam después de 40 años de renovación: De integración activa a creación proactiva

Hanoi (VNA)- Después de casi 40 años de renovación, la integración internacional de Vietnam ha logrado importantes éxitos, especialmente en 2025, cuando el país dio un giro, pasando de participar activamente en foros internacionales a contribuir de manera proactiva, desempeñando un papel activo en la configuración de los procesos multilaterales.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, interviene en sesión de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 80 período de sesiones. (Foto: VNA)



Un aspecto destacado en las actividades diplomáticas de Vietnam en este período fue el trabajo realizado por el presidente Luong Cuong, quien participó en importantes eventos internacionales, como la sesión de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 80 período de sesiones y en la 32.ª Semana de Alto Nivel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Además, resultó muy relevante la firma en Honoi de la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, un evento clave que consolidó la posición de Vietnam en los procesos multilaterales y la seguridad global.

Contribución activa a iniciativas globales



En septiembre de 2025, el presidente Luong Cuong lideró la delegación de Vietnam en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, coincidiendo con el 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam y los 80 años de la fundación de la ONU, así como con el 30.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos. En este foro, Vietnam reafirmó su papel activo como miembro responsable de la ONU, participando no solo en cuestiones globales, sino también promoviendo iniciativas de cooperación y diálogo en un contexto multilateral que enfrenta diversos desafíos.



En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Luong Cuong destacó: “Vietnam ha experimentado el dolor de la guerra y la pérdida, más que nadie entendemos el valor invaluable de la paz”. El mensaje de Vietnam fue su compromiso con un mundo pacífico, estable y en desarrollo sostenible, basado en el respeto mutuo entre las naciones. Vietnam también subrayó su intención de seguir contribuyendo a las prioridades clave de la ONU, especialmente en áreas como el cambio climático, el desarrollo sostenible y la protección de la paz.



Según el diario Washington Times, el discurso de Luong Cuong ratificó el papel cada vez más elevado de Vietnam como una nación “responsable y orientada al futuro”. Resaltó la impresionante transformación de Vietnam, desde una nación devastada por la guerra y una vez aislada durante la Guerra Fría, hasta convertirse en un país profundamente integrado en la comunidad internacional. La política exterior "flexible pero firme", ha permitido a Vietnam convertirse en un "guardián confiable" de la soberanía, la integridad territorial y las soluciones pacíficas en la resolución de disputas, agregó el medio de prensa.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, valoró Vietnam como un miembro activo y un pilar del actual mundo multipolar. Manifestó su deseo de que el país tenga una voz y presencia más prominentes en el sistema de gobernanza global.



Durante su visita a Estados Unidos, el Presidente de Vietnam promovió la diplomacia de reconciliación, especialmente a través de emotivos encuentros entre veteranos de guerra de Vietnam y Estados Unidos, quienes estuvieron en lados opuestos durante el conflicto. Este es un testimonio de la determinación de sanar las heridas tras la guerra. El Presidente destacó que, aunque la guerra dejó muchas pérdidas, el pueblo vietnamita, con su espíritu de perdón, ha decidido dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro de paz y cooperación.



El jefe de Estado también se reunió con amigos de larga data de Vietnam, ciudadanos estadounidenses que participaron en los movimientos anti-guerra y que han contribuido al proceso de sanar las cicatrices del conflicto, desde el apoyo a las víctimas del agente naranja hasta la desactivación de minas y bombas sin detonar.

Un hito importante en 2025 fue cuando Vietnam presidió la ceremonia de apertura para la firma de la Convención sobre la lucha contra la ciberdelincuencia. Esta es la primera convención global de la ONU en el ámbito del crimen cibernético, y Hanoi fue el lugar escogido para el acontecimiento. La Convención de Hanoi es un testimonio del nuevo enfoque diplomático de Vietnam, que se orienta hacia contribuciones sustantivas y valiosas para los principios universales de la humanidad. El evento atrajo a más de 2.500 delegados de 119 países y territorios, más de 100 organizaciones internacionales y empresas tecnológicas de primer nivel.



El presidente Luong Cuong destacó que la Convención de Hanoi envía tres mensajes importantes: el compromiso de garantizar la seguridad en el ciberespacio, el espíritu de compartir y cooperar internacionalmente, y la importancia de utilizar la tecnología para el desarrollo y para asegurar que nadie quede atrás en el proceso de digitalización global.

Durante la 32.ª Semana de Alto Nivel de APEC en Corea del Sur, Luong Cuong encabezó la delegación de Vietnam, participando en las discusiones sobre cooperación y desarrollo regional. Vietnam propuso estrategias para promover la cooperación en áreas como la transformación digital, la innovación y el desarrollo sostenible. Además, enfatizó que APEC debe desarrollar nuevas estrategias de cooperación para construir un ecosistema de innovación, aprovechando el liderazgo en la gobernanza económica digital y la inteligencia artificial.



El país indochino subrayó además la importancia de desarrollar infraestructuras sostenibles y seguras para el desarrollo de la economía digital en la región, promoviendo la confianza y la cooperación entre las economías de APEC.

El espíritu proactivo, responsable y el compromiso de cooperación multilateral de Vietnam han sido factores clave para el éxito de la Conferencia APEC 2025, elevando el estatus del país en los foros internacionales. El presidente Luong Cuong transmitió un mensaje contundente sobre la visión, las políticas y la determinación de renovar el país en esta nueva era.



Según la viceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Hang, Vietnam compartió su orientación de desarrollo y promovió la atracción de inversiones en áreas prioritarias. Los discursos del Presidente dejaron una impresión profunda, reafirmando a Vietnam como una nación decidida a innovar, ser creativa e integrarse con fuerza a la comunidad internacional.



El año 2025 se cierra con señales positivas: la reputación internacional de Vietnam ha aumentado, y las relaciones bilaterales y multilaterales se han fortalecido. Más importante aún, Vietnam está siendo visto con confianza y responsabilidad, confirmando la firmeza y el estatus de un país amante de la paz, con aspiraciones de desarrollo y dispuesto a asumir responsabilidades globales./.