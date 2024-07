Vietnam despide al secretario general Nguyen Phu Trong con un funeral de Estado

El ataúd del secretario general Nguyen Phu Trong se encuentra en la Casa Funeraria Nacional, Hanoi. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Un solemne acto fúnebre a nivel nacional fue efectuado solemnemente hoy en la Casa Funeraria Nacional en Hanoi, en homenaje al secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, quien falleció el 19 de julio a la edad de 80 años.

La ceremonia de homenaje fue organizada por el Comité Central del PCV, la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Estado, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y la afligida familia.

La delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, encabezada por el miembro del Buró Político y presidente del Estado, To Lam, rindió homenaje al secretario general Nguyen Phu Trong. (Fuente:VNA)

Desde tempranas horas de esta mañana, delegaciones del Partido Comunista, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria, representantes de las Fuerzas Armadas, militantes, funcionaros y pobladores acudieron a la Casa Funeraria Nacional para manifestar su gratitud y respeto a esa gran personalidad, quien consagró su vida a la causa revolucionaria del pueblo.

A las 7:00 (hora local) comenzaron las honras fúnebres del máximo dirigente partidista.

La delegación del Comité Central del PCV, encabezada por el miembro del Buró Político y presidente del Estado, To Lam, rindió homenaje al secretario general Nguyen Phu Trong y extendió las condolencias a su familia.

El miembro del Buró Político y presidente del Estado, To Lam, en nombre de la delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, ofreció incienso para rendir tributo al secretario general Nguyen Phu Trong. (Fuente:VNA)

To Lam también encabezó la delegación del Presidente del Estado; el miembro del Buró Político y primer ministro, Pham Minh Chinh, presidió la delegación del Gobierno; el miembro del Buró Político y presidente de AN, Tran Thanh Man, encabezó la delegación del Parlamento; y el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y presidente del Comité Central del FPV, Do Van Chien, lideró la comitiva del Comité Central del FPV para rendir homenaje al difunto líder y envió condolencias a su familia.

Entre los exdirigentes presentes en la ceremonia se encontraban el ex secretario general del PCV, Nong Duc Manh; los ex presidentes Nguyen Minh Triet, Truong Tan Sang, Nguyen Xuan Phuc y Vo Van Thuong; el ex primer ministro Nguyen Tan Dung; los ex presidentes del Parlamento Nguyen Sinh Hung, Nguyen Thi Kim Ngan y Vuong Dinh Hue; junto con muchos otros líderes actuales y anteriores del Partido y del Estado.

Al escribir en el libro de condolencias, el miembro del Buró Político y presidente del Estado, To Lam, escribió que el secretario general Nguyen Phu Trong era un líder particularmente excelente, un comunista acérrimo y un ejemplo brillante que estudió y siguió incansablemente la ideología, el ejemplo moral y el estilo del Presidente Ho Chi Minh. Era una figura de gran prestigio del Partido, del Estado y del pueblo, y también un gran amigo de los pueblos de todo el mundo. El máximo dirigente partidista dedicó toda su vida a la nación, al Partido y al pueblo. También hizo enormes contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y la nación, el movimiento comunista internacional y el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en la región como en el mundo.

El mandatario prometió que las próximas generaciones seguirán el ejemplo del Secretario General, harán todo lo posible para servir a la Patria y al pueblo, permanecerán unánimes y se esforzarán por alcanzar el objetivo de construir un Vietnam pacífico, independiente, unido, democrático, próspero, civilizado y feliz, como deseó el difunto líder durante su vida.

El retrato del secretario general Nguyen Phu Trong se coloca solemnemente en el Salón de la Reunificación en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente:VNA)

También en la mañana de hoy, numerosas delegaciones internacionales y de ministerios, sectores y localidades de todo el país rindieron homenaje al secretario general Nguyen Phu Trong.

Las honras fúnebres se desarollan desde las 07:00 hasta las 22:00 horas de hoy, y el día 26 de julio en el horario comprendido entre las 07:00 y las 13:00 (hora local), y se llevan a cabo simultáneamente en el Salón de Thong Nhat (Reunificación), Ciudad Ho Chi Minh, y en su tierra natal en la comuna de Dong Hoi, distrito de Dong Anh, Hanoi.

En el Salón de Thong Nhat, el miembro del Buró Político y secretario del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Nen, al frente de una delegación del Comité Partidista municipal, el Consejo Popular, el Comité Popular, la filial del Frente de la Patria en esta urbe sureña, exdirigentes del Partido y del Estado, también honraron al dirigente político vietnamita.

Mientras tanto, delegaciones de sectores y los pobladores hicieron filas para rendir tributo a Nguyen Phu Trong en la casa cultural de la comuna de Dong Hoi.

Acto de tributo al secretario general Nguyen Phu Trong en la casa cultural de la comuna de Dong Hoi. (Fuente:VNA)

Nguyen Phu Trong, secretario general del Comité Central del PCV y secretario de la Comisión Militar Central, falleció a los 80 años de edad a las 13:38 (hora local) del 19 de julio en el Hospital Militar Central 108, por la edad avanzada y enfermedad, pese a la especial atención del Partido, el Estado y el colectivo de profesores, doctores y expertos médicos de primera categoría, así como de sus familiares.

Durante casi 60 años de trabajo, hizo contribuciones significativas y notables a la gloriosa causa revolucionaria del Partido y la nación. Se le concedió la Orden de la Estrella Dorada, la insignia de miembro del Partido por 55 años y muchas otras órdenes y medallas nobles de Vietnam y otros países.

Para rendir homenaje a Nguyen Phu Trong, Vietnam declaró los días 25 y 26 de este mes de luto nacional./.