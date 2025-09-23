Vietnam desea desarrollar una cooperación multifacética con Austria, destaca presidente

Nueva York (VNA) - Vietnam siempre ha valorado y desea fortalecer su tradicional amistad y cooperación integral con Austria, afirmó el presidente Luong Cuong al reunirse el día 22 de septiembre (hora local) en Nueva York con el primer ministro austriaco, Christian Stocker, en el marco del Debate General de Alto Nivel del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).



El presidente vietnamita, Luong Cuong (d), recibe al primer ministro austriaco, Christian Stocker, en el marco del Debate General de Alto Nivel del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Foto: Lam Khanh – VNA



Ambos líderes expresaron su satisfacción por los avances positivos en las relaciones bilaterales en los últimos años. Austria se ha mantenido entre los 10 principales socios comerciales de Vietnam en Europa, mientras que Vietnam es un socio clave para Austria en el Sudeste Asiático.



En el encuentro, Luong Cuong destacó que la cooperación en economía, comercio e inversión constituye uno de los pilares fundamentales de los vínculos bilaterales. Propuso que Austria aumente sus inversiones en Vietnam en sectores donde posee fortalezas y el país asiático tiene gran demanda, como infraestructura, energía renovable y transición ecológica.



También pidió al Parlamento austriaco ratificar cuanto antes el Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam (EVIPA) e instó a la Comisión Europea a levantar la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos del mar vietnamitas por la pesca la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Además, subrayó que Vietnam está dispuesto a servir como puente para facilitar el acceso de Austria al prometedor mercado de la ASEAN.



Por su parte, Stocker expresó su profunda admiración por el pueblo vietnamita y felicitó a Vietnam por sus importantes avances en desarrollo socioeconómico. Reafirmó que Austria considera a Vietnam un socio esencial en el Sudeste Asiático.



También coincidió en que ambos países deben intensificar el intercambio de delegaciones en todos los niveles, crear condiciones favorables para fomentar la cooperación entre empresas y localidades, y ampliar aún más la colaboración en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación, turismo, intercambio cultural y otros ámbitos de interés mutuo.



En un ambiente de confianza política, ambos líderes acordaron fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales./.