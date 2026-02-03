Vietnam desea consolidar sus lazos con Jordania, afirma presidente

Hanoi (VNA) - El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam desean consolidar y elevar la eficacia de los vínculos de amistad y cooperación con Jordania, afirmó hoy el presidente Luong Cuong al recibir en Hanoi al titular de la Cámara de Representantes del país de Oriente Medio, Mazen Turki El Qadi.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong (derecha), recibe al titular de la Cámara de Representantes de Jordania, Mazen Turki El Qadi. (Foto: VNA)





El mandatario anfitrión dio la bienvenida al dirigente parlamentario jordano, cuya visita coincide con el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, un acontecimiento de especial relevancia para el país indochino.



Luong Cuong expresó su confianza en que este encuentro contribuya a seguir impulsando de manera vigorosa y sustancial el desarrollo de las relaciones bilaterales.



Asimismo, felicitó el éxito de las conversaciones sostenidas entre el visitante y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y destacó el papel crucial de ambos órganos legislativos en la creación de un marco jurídico que sustente los vínculos entre los dos países.



Por su parte, el invitado felicitó a Vietnam por sus importantes logros recientes y transmitió los saludos del rey de Jordania, Abdullah II Ibn Al-Hussein, al Presidente y a otros dirigentes del país sudesteasiático.



Mazen Turki El Qadi subrayó que Jordania, y su rey en particular, valoran altamente el papel, la posición y la postura justa de Vietnam en el tratamiento de los asuntos regionales e internacionales.



Ambas partes coincidieron en que Vietnam y Jordania aún cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación, sustentado en la confianza política, las similitudes históricas y los valores compartidos de paz, así como en las aspiraciones comunes de desarrollo.



Con el objetivo de continuar fortaleciendo la amistad y la cooperación, acordaron intensificar las relaciones político-diplomáticas mediante el intercambio de delegaciones a todos los niveles, la implementación eficaz de los mecanismos de colaboración existentes y la consideración de establecer otros nuevos.

En los ámbitos de defensa y seguridad, abogaron por materializar las oportunidades de cooperación ya acordadas, intensificar los contactos, intercambiar experiencias y promover la colaboración en áreas donde cada parte posee fortalezas. Asimismo, ambos dirigentes trazaron orientaciones para fomentar los vínculos en economía, comercio, turismo, salud, educación, la industria halal y el intercambio pueblo a pueblo.



Luong Cuong reafirmó la postura coherente de Vietnam de defender el multilateralismo, oponerse al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y resolver las controversias por medios pacíficos, con base en el respeto al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas.



Ambas partes convinieron en fortalecer su papel como miembros responsables de la comunidad internacional y en coordinar estrechamente los esfuerzos de mediación y conciliación, con el fin de contribuir a la solución de asuntos regionales y globales en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo en sus respectivas regiones./.