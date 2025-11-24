Hanoi (VNA) – A partir del 1 de enero de 2026, los bancos vietnamitas dejarán de aceptar pasaportes como documento de identidad válido para cualquier tipo de transacción, incluyendo pagos, retiros de efectivo o servicios con tarjetas, según las circulares emitidas por el Banco Estatal de Vietnam.



Vietnam dejará de aceptar pasaportes para transacciones bancarias a partir del 1 de enero de 2026. (Foto: dantri.com.vn)



Bajo esta nueva normativa, los clientes deberán usar una tarjeta de identificación con chip, una tarjeta de identidad estándar o una identificación electrónica de nivel 2 para validar su identidad. Los pasaportes ya no serán considerados documentos válidos para los procedimientos bancarios.



El Banco Estatal de Vietnam señaló que este fortalecimiento del proceso tiene como objetivo garantizar la precisión de los datos, prevenir fraudes y falsificaciones, y estandarizar la información en todo el sistema bancario.



A partir de 2026, los bancos solo permitirán transacciones una vez que los clientes hayan verificado correctamente su información personal y datos biométricos.



Se recomienda a los clientes, especialmente a quienes utilizan con frecuencia servicios bancarios digitales, que actualicen su información personal lo antes posible para asegurar transacciones sin inconvenientes./.